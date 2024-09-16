Ветераны СВО рассказали о героизме штурмовика из Чайковского, захватившего вражеские укрепления

Контрактник из Чайковского отличился при штурме окопов противника на СВО
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Александр Александров штурмовал вражеские укрепления вблизи Новожеланного
Александр Александров штурмовал вражеские укрепления вблизи Новожеланного Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Еще один штурмовик из Чайковского (Пермский край) отличился в зоне проведения спецоперации. О героизме контрактника Александра Александрова сообщается в telegram-канале «Прикамские витязи», который ведут ветераны СВО. Александров проходит проявил себя, как «отважный и бесстрашный военнослужащий». В августе этого года чайковец вместе со своим подразделением отбил у противника окоп и удерживал его до подхода основных сил.

«11 августа в ходе штурма вблизи населенного пункта Новожеланное (ДНР) рядовой Александров в составе подразделения выполнял задачу по зачистке окопов противника. Несмотря на упорное сопротивление противника, Александр Николаевич успешно выполнил боевую задачу. Грамотно командуя отделением во время боя, нанес огневое поражение живой силе противника, после чего удерживал позиции до подхода основных сил», — пишут ветераны СВО со ссылкой на комитет ветеранов боевых Чайковского.

Ранее URA.RU рассказывало о штурмовике из Чайковского Александре Старикове. Вместе с группой мотострелков военнослужащий отбил у противника в зоне СВО лесополосу и в течение семи часов удерживал взятый рубеж. Во время боя Стариков получил ранен, но продолжил выполнять поставленную задачу.

Александр Александров проходит службу по контракту с июня 2022 года
Александр Александров проходит службу по контракту с июня 2022 года
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Еще один штурмовик из Чайковского (Пермский край) отличился в зоне проведения спецоперации. О героизме контрактника Александра Александрова сообщается в telegram-канале «Прикамские витязи», который ведут ветераны СВО. Александров проходит проявил себя, как «отважный и бесстрашный военнослужащий». В августе этого года чайковец вместе со своим подразделением отбил у противника окоп и удерживал его до подхода основных сил. «11 августа в ходе штурма вблизи населенного пункта Новожеланное (ДНР) рядовой Александров в составе подразделения выполнял задачу по зачистке окопов противника. Несмотря на упорное сопротивление противника, Александр Николаевич успешно выполнил боевую задачу. Грамотно командуя отделением во время боя, нанес огневое поражение живой силе противника, после чего удерживал позиции до подхода основных сил», — пишут ветераны СВО со ссылкой на комитет ветеранов боевых Чайковского. Ранее URA.RU рассказывало о штурмовике из Чайковского Александре Старикове. Вместе с группой мотострелков военнослужащий отбил у противника в зоне СВО лесополосу и в течение семи часов удерживал взятый рубеж. Во время боя Стариков получил ранен, но продолжил выполнять поставленную задачу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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