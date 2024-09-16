Еще один штурмовик из Чайковского (Пермский край) отличился в зоне проведения спецоперации. О героизме контрактника Александра Александрова сообщается в telegram-канале «Прикамские витязи», который ведут ветераны СВО. Александров проходит проявил себя, как «отважный и бесстрашный военнослужащий». В августе этого года чайковец вместе со своим подразделением отбил у противника окоп и удерживал его до подхода основных сил.
«11 августа в ходе штурма вблизи населенного пункта Новожеланное (ДНР) рядовой Александров в составе подразделения выполнял задачу по зачистке окопов противника. Несмотря на упорное сопротивление противника, Александр Николаевич успешно выполнил боевую задачу. Грамотно командуя отделением во время боя, нанес огневое поражение живой силе противника, после чего удерживал позиции до подхода основных сил», — пишут ветераны СВО со ссылкой на комитет ветеранов боевых Чайковского.
Ранее URA.RU рассказывало о штурмовике из Чайковского Александре Старикове. Вместе с группой мотострелков военнослужащий отбил у противника в зоне СВО лесополосу и в течение семи часов удерживал взятый рубеж. Во время боя Стариков получил ранен, но продолжил выполнять поставленную задачу.
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