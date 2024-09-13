В Тюмени построят два новых деловых центра

В Тюмени в районе улиц Пермякова и Мориса Тереза построят два крупных деловых центра. Такая информация указана в документах, опубликованных на сайте городской администрации.
«Проектируемая территория в районе улиц Пермякова — Энергетиков. Проектом предлагается размещение делового центра, общей площадью 10 250 квадратных метров. В рамках муниципальной программы „Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2021-2026 годы“, запланировано выполнение мероприятий по строительству улиц и проездов местного значения. Срок — до 2030 года», — указано в документе.
Многофункциональный центр с магазинами, кафе, офисными помещениями и парковкой на Мориса Тереза планируют построить до 2027 года. Как указано в документах, общая площадь здания составит 5,2 тысяч квадратных метров.
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