В пермском селе не появился памятник павшим в годы ВОВ, на который жители собирали деньги. Фото

В Керосе памятник павшим в годы ВОВ не смогли сдать в срок

13 сентября 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Реконструкция памятника должна была завершиться 31 июля (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В поселке Керос Пермского края не появился в срок обновленный памятник павшим в годы ВОВ жителям, на который селяне собирали средства. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказала жительница поселка Анна (имя изменено — прим. URA.RU). Женщина рассказала, что реализация проекта началась весной 2023 года, средства собирались в рамках самообложения граждан. Обновленный памятник должны были открыть в конце июля текущего года, но этого не произошло. Тогда читательница URA.RU обратилась в администрацию Гайнского округа, где ей пояснили, что к подрядчику, допустившему срыв сроков, будут применены штрафные санкции. «Сейчас, к сожалению, подрядчик на объекте отсутствует и работы не ведет. Пени ему будут начислены за каждый день просрочки, так как срок завершения ремонтных работ — 31 июля 2024 года», — следует из переписки Анны с администрацией округа (имеется в распоряжении URA.RU). В то же время в местной управе отметили, что подрядчик подвез к памятнику материалы, необходимые для благоустройства прилегающей к памятнику территории. Инициатор проекта реконструкции памятника Елена Георгиян в беседе с URA.RU подтвердила, что подрядчик не успел вовремя закончить работы. Однако, по словам жительницы Кероса, ее земляки просто «нагнетают панику». «Проблема, действительно есть, но, дело в том, что работы начались. Я не знаю, зачем такую панику поднимают. Строительный материал весь подвезен, они лежит здесь [у памятника]. В принципе, первичные работы уже проведены: уложена плитка, убрано старое покрытие с памятника. У подрядчика несколько объектов, которые он не успел закончить в срок и приступить к реконструкции памятника в Керосе. Через неделю они должны к нам приехать и все работы закончить», — рассказала Георгиян. В паблике администрации Гайнского округа в соцсети «ВКонтакте» указано, что на реконструкцию памятника краевой бюджет выделил чуть более одного миллиона рублей, еще 208 тысяч рублей собрали сами жители Кероса. Так по задумке авторов проекта должен выглядеть обновленный памятник павшим в годы ВОВ Фото: Администрация Гайнского муниципального округа, «ВКонтакте» Подрядчик не успел выполнить работы в срок Фото: Елена Георгиян, «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Керос Пермского края не появился в срок обновленный памятник павшим в годы ВОВ жителям, на который селяне собирали средства. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказала жительница поселка Анна (имя изменено — прим. URA.RU). Женщина рассказала, что реализация проекта началась весной 2023 года, средства собирались в рамках самообложения граждан. Обновленный памятник должны были открыть в конце июля текущего года, но этого не произошло. Тогда читательница URA.RU обратилась в администрацию Гайнского округа, где ей пояснили, что к подрядчику, допустившему срыв сроков, будут применены штрафные санкции. «Сейчас, к сожалению, подрядчик на объекте отсутствует и работы не ведет. Пени ему будут начислены за каждый день просрочки, так как срок завершения ремонтных работ — 31 июля 2024 года», — следует из переписки Анны с администрацией округа (имеется в распоряжении URA.RU). В то же время в местной управе отметили, что подрядчик подвез к памятнику материалы, необходимые для благоустройства прилегающей к памятнику территории. Инициатор проекта реконструкции памятника Елена Георгиян в беседе с URA.RU подтвердила, что подрядчик не успел вовремя закончить работы. Однако, по словам жительницы Кероса, ее земляки просто «нагнетают панику». «Проблема, действительно есть, но, дело в том, что работы начались. Я не знаю, зачем такую панику поднимают. Строительный материал весь подвезен, они лежит здесь [у памятника]. В принципе, первичные работы уже проведены: уложена плитка, убрано старое покрытие с памятника. У подрядчика несколько объектов, которые он не успел закончить в срок и приступить к реконструкции памятника в Керосе. Через неделю они должны к нам приехать и все работы закончить», — рассказала Георгиян. В паблике администрации Гайнского округа в соцсети «ВКонтакте» указано, что на реконструкцию памятника краевой бюджет выделил чуть более одного миллиона рублей, еще 208 тысяч рублей собрали сами жители Кероса.