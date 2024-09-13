Набиуллина рассказала, насколько увеличится процент по ипотеке после повышения ключевой ставки

Набиуллина заявила о росте процентных ставок по кредитам
Процентные ставки по ипотечным кредитам в России вырастут на 7-12% в связи с повышением ключевой ставки, сообщила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.
«Ипотечные кредиты увеличатся на 7-12%, но делать выводы о долгосрочных тенденциях тяжело», — отметила Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров. Это заявление было сделано на фоне решения Центрального банка о повышении ключевой ставки до 19%, что является ответной мерой на текущую экономическую ситуацию.
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