Набиуллина рассказала, насколько увеличится процент по ипотеке после повышения ключевой ставки

Набиуллина: кредиты вырастут на 7-12%
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Санкт-Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, портрет, набиуллина эльвира
Набиуллина заявила о росте процентных ставок по кредитам Фото:

Процентные ставки по ипотечным кредитам в России вырастут на 7-12% в связи с повышением ключевой ставки, сообщила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

«Ипотечные кредиты увеличатся на 7-12%, но делать выводы о долгосрочных тенденциях тяжело», — отметила Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров. Это заявление было сделано на фоне решения Центрального банка о повышении ключевой ставки до 19%, что является ответной мерой на текущую экономическую ситуацию.

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Процентные ставки по ипотечным кредитам в России вырастут на 7-12% в связи с повышением ключевой ставки, сообщила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. «Ипотечные кредиты увеличатся на 7-12%, но делать выводы о долгосрочных тенденциях тяжело», — отметила Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров. Это заявление было сделано на фоне решения Центрального банка о повышении ключевой ставки до 19%, что является ответной мерой на текущую экономическую ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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