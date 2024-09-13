Набиуллина рассказала, насколько увеличится процент по ипотеке после повышения ключевой ставки

Набиуллина: кредиты вырастут на 7-12%

13 сентября 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Набиуллина заявила о росте процентных ставок по кредитам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Процентные ставки по ипотечным кредитам в России вырастут на 7-12% в связи с повышением ключевой ставки, сообщила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. «Ипотечные кредиты увеличатся на 7-12%, но делать выводы о долгосрочных тенденциях тяжело», — отметила Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров. Это заявление было сделано на фоне решения Центрального банка о повышении ключевой ставки до 19%, что является ответной мерой на текущую экономическую ситуацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Процентные ставки по ипотечным кредитам в России вырастут на 7-12% в связи с повышением ключевой ставки, сообщила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. «Ипотечные кредиты увеличатся на 7-12%, но делать выводы о долгосрочных тенденциях тяжело», — отметила Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров. Это заявление было сделано на фоне решения Центрального банка о повышении ключевой ставки до 19%, что является ответной мерой на текущую экономическую ситуацию.