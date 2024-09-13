Welt: половина немецких проституток — украинки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных с вокзала. Тюмень, ноги, проституция, зимняя обувь, женская обувь, женские ноги, обувь
В немецких борделях 5% проституток — украинки Фото:

В Германии увеличилось число проституток из Украины. Об этом сообщил социальный работник из Берлина.

«В борделях сейчас процентов 50 [украинских проституток], я бы сказала. Там много очень молодых женщин, приехавших сюда из-за военного конфликта», — рассказала соцработник изданию Welt. Она подчеркнула, что ранее такого большого количества украинок среди работниц секс-индустрии не наблюдалось.

Соцработник также объяснил, что многие из приехавших женщин не осведомлены о своих правах в Германии и боятся обращаться за помощью в центры занятости из-за прошлого в проституции. Отсутствие жилья и обман со стороны мужчин, которые обещали им свое покровительство, вынуждают их искать прибежище в борделях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Германии увеличилось число проституток из Украины. Об этом сообщил социальный работник из Берлина. «В борделях сейчас процентов 50 [украинских проституток], я бы сказала. Там много очень молодых женщин, приехавших сюда из-за военного конфликта», — рассказала соцработник изданию Welt. Она подчеркнула, что ранее такого большого количества украинок среди работниц секс-индустрии не наблюдалось. Соцработник также объяснил, что многие из приехавших женщин не осведомлены о своих правах в Германии и боятся обращаться за помощью в центры занятости из-за прошлого в проституции. Отсутствие жилья и обман со стороны мужчин, которые обещали им свое покровительство, вынуждают их искать прибежище в борделях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...