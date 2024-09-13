Welt: половина немецких проституток — украинки

13 сентября 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

В немецких борделях 5% проституток — украинки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Германии увеличилось число проституток из Украины. Об этом сообщил социальный работник из Берлина. «В борделях сейчас процентов 50 [украинских проституток], я бы сказала. Там много очень молодых женщин, приехавших сюда из-за военного конфликта», — рассказала соцработник изданию Welt. Она подчеркнула, что ранее такого большого количества украинок среди работниц секс-индустрии не наблюдалось. Соцработник также объяснил, что многие из приехавших женщин не осведомлены о своих правах в Германии и боятся обращаться за помощью в центры занятости из-за прошлого в проституции. Отсутствие жилья и обман со стороны мужчин, которые обещали им свое покровительство, вынуждают их искать прибежище в борделях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Германии увеличилось число проституток из Украины. Об этом сообщил социальный работник из Берлина. «В борделях сейчас процентов 50 [украинских проституток], я бы сказала. Там много очень молодых женщин, приехавших сюда из-за военного конфликта», — рассказала соцработник изданию Welt. Она подчеркнула, что ранее такого большого количества украинок среди работниц секс-индустрии не наблюдалось. Соцработник также объяснил, что многие из приехавших женщин не осведомлены о своих правах в Германии и боятся обращаться за помощью в центры занятости из-за прошлого в проституции. Отсутствие жилья и обман со стороны мужчин, которые обещали им свое покровительство, вынуждают их искать прибежище в борделях.