Кравцов оценил реформу Куйвашева, которая решит проблему с дефицитом кадров на заводах

Свердловский губернатор презентовал Кравцову реформу студенческого образования

13 сентября 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Сергей Кравцов поддержал создание технопарка в Первоуральске Фото: Роман Наумов © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев презентовал главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову, приехавшему в первоуральский технопарк с рабочим визитом, реформу, которая, как предполагают власти, решит проблему с дефицитом специалистов на заводах. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. Реформа предполагает, что в технопарке организуют центр для повышения квалификации педагогов системы среднего профессионального образования. Специализироваться технопарк будет на отраслях, приоритетных для Свердловской области. Это машиностроение, металлургия, топливно-энергетический комплекс, электротехническая и горнодобывающая промышленность, информационные технологии. «Приступим к созданию технопарка в Первоуральске. Напомню, что Свердловская область исторически связана с подготовкой мастеров для системы среднего профессионального образования. Поэтому возрождение такого центра в регионе — это очень правильное решение», — сказал Кравцов, отметив, что аналогичные технопарки уже работают в Калуге и Нижнем Новгороде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев презентовал главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову, приехавшему в первоуральский технопарк с рабочим визитом, реформу, которая, как предполагают власти, решит проблему с дефицитом специалистов на заводах. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. Реформа предполагает, что в технопарке организуют центр для повышения квалификации педагогов системы среднего профессионального образования. Специализироваться технопарк будет на отраслях, приоритетных для Свердловской области. Это машиностроение, металлургия, топливно-энергетический комплекс, электротехническая и горнодобывающая промышленность, информационные технологии. «Приступим к созданию технопарка в Первоуральске. Напомню, что Свердловская область исторически связана с подготовкой мастеров для системы среднего профессионального образования. Поэтому возрождение такого центра в регионе — это очень правильное решение», — сказал Кравцов, отметив, что аналогичные технопарки уже работают в Калуге и Нижнем Новгороде.