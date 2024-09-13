Кравцов оценил реформу Куйвашева, которая решит проблему с дефицитом кадров на заводах

Свердловский губернатор презентовал Кравцову реформу студенческого образования
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4-й съезд общества "Знание". Москва, кравцов сергей
Сергей Кравцов поддержал создание технопарка в Первоуральске Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев презентовал главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову, приехавшему в первоуральский технопарк с рабочим визитом, реформу, которая, как предполагают власти, решит проблему с дефицитом специалистов на заводах. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

Реформа предполагает, что в технопарке организуют центр для повышения квалификации педагогов системы среднего профессионального образования. Специализироваться технопарк будет на отраслях, приоритетных для Свердловской области. Это машиностроение, металлургия, топливно-энергетический комплекс, электротехническая и горнодобывающая промышленность, информационные технологии.

«Приступим к созданию технопарка в Первоуральске. Напомню, что Свердловская область исторически связана с подготовкой мастеров для системы среднего профессионального образования. Поэтому возрождение такого центра в регионе — это очень правильное решение», — сказал Кравцов, отметив, что аналогичные технопарки уже работают в Калуге и Нижнем Новгороде.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев презентовал главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову, приехавшему в первоуральский технопарк с рабочим визитом, реформу, которая, как предполагают власти, решит проблему с дефицитом специалистов на заводах. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. Реформа предполагает, что в технопарке организуют центр для повышения квалификации педагогов системы среднего профессионального образования. Специализироваться технопарк будет на отраслях, приоритетных для Свердловской области. Это машиностроение, металлургия, топливно-энергетический комплекс, электротехническая и горнодобывающая промышленность, информационные технологии. «Приступим к созданию технопарка в Первоуральске. Напомню, что Свердловская область исторически связана с подготовкой мастеров для системы среднего профессионального образования. Поэтому возрождение такого центра в регионе — это очень правильное решение», — сказал Кравцов, отметив, что аналогичные технопарки уже работают в Калуге и Нижнем Новгороде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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