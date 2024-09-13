В Копейске водитель сбил ребенка на самокате

13 сентября 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

Ребенок получил телесные повреждения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске, городе-спутнике Челябинске, вечером 13 сентября водитель автомобиля сбил 9-летнего ребенка на самокате. Инцидент произошел на дороге у парка Победы. Очевидцы сообщили, что водитель переехал мальчика, однако эта информация не подтвердилась. «По предварительным данным, водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем „Chevrolet Aveo“, двигаясь прямо совершил наезд на ребенка, пересекавшего проезжую часть на самокате в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода, слева направо. В результате ДТП пешеход 2015 года рождения получил телесные повреждения», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Копейска. В пресс-службе ведомства добавили, что ДТП произошло в 17:13 часов в районе дома № 1А по улице Хохрякова. В социальных сетях очевидцы сообщили, что водитель переехал ребенка на парковке, но эта информация оказалась недостоверной. В Госавтоинспекции напомнили, что взрослым и детям нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске, городе-спутнике Челябинске, вечером 13 сентября водитель автомобиля сбил 9-летнего ребенка на самокате. Инцидент произошел на дороге у парка Победы. Очевидцы сообщили, что водитель переехал мальчика, однако эта информация не подтвердилась. «По предварительным данным, водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем „Chevrolet Aveo“, двигаясь прямо совершил наезд на ребенка, пересекавшего проезжую часть на самокате в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода, слева направо. В результате ДТП пешеход 2015 года рождения получил телесные повреждения», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Копейска. В пресс-службе ведомства добавили, что ДТП произошло в 17:13 часов в районе дома № 1А по улице Хохрякова. В социальных сетях очевидцы сообщили, что водитель переехал ребенка на парковке, но эта информация оказалась недостоверной. В Госавтоинспекции напомнили, что взрослым и детям нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.