«Яндекс Go» впервые оштрафовал самокатчика на 100 тысяч

Сервис «Яндекс Go» впервые оштрафовал пользователя на сумму в 100 тысяч рублей за предоставление самоката детям. Инцидент произошел после того, как очевидец зафиксировал на фото троих подростков, катающихся на одном самокате, и сообщил об этом в службу поддержки.
«Сервис кикшеринга Яндекса впервые выписал пользователю штраф в 100 тысяч рублей за то, что он разрешил детям прокатиться на самокате», — говорится в telegram-канале Baza. Уточняется, что после получения жалобы и фотографии нарушения, сервис «Яндекс Go» провел проверку по времени и номеру самоката, установил место совершения нарушения и выписал штраф на аккаунт пользователя, использовавшегося самокат.
Telegram-канал также сообщает, что на прошлой неделе операторы сервисов аренды самокатов заявили о повышении штрафов за поездки несовершеннолетних до 100 тысяч рублей. По их данным, информация о нарушениях собирается не только с городских камер и от очевидцев, но и благодаря работе «штраферов» — специальных сотрудников, контролирующих соблюдение ПДД. Это нововведение является частью усилий по обеспечению безопасности использования кикшеринговых услуг в городской среде.
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