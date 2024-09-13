Роботы, наука и наставница шоу «Пацанки»: что ждет тюменцев на форуме TNF

В Тюмени с 16 по 19 сентября пройдет форум TNF

13 сентября 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

На следующей неделе откроется форум TNF 2024 Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени с 16 по 19 сентября состоится форум TNF, а 15 сентября пройдет День открытых дверей. В программе мероприятия: VR-туры на заводы, выступление звезд эстрады и винная дегустация. Чтобы попасть на некоторые площадки, посетителям нужно заплатить 949 тысяч рублей. Что ждет гостей на TNF — в материале URA.RU. День открытых дверей Встречать гостей и участников форума в 12:00 организаторы будут двухчасовой концертной программой «Максимум удовольствия!». В ней примут участие дети-звезды телевизионных шоу, в том числе «Голос дети» и детского Евровидения. С 14:00 до 15:00 откроется студия записи подкастов «Взгляд на TNF». Посетители смогут побеседовать с ведущим о форуме и оставить свой след в истории форума. В 15:30 состоится торжественное открытие площадки TNF LIVE. Здесь разыграют билеты на закрытые концерты Дмитрия Маликова, Billy’s Band, группы «Моя Мишель». В открытии примут участие известные диджеи, музыканты и представители культуры и искусства. Губернатор региона примет участие в церемонии открытия форума TNF 2024 Фото: Денис Моргунов © URA.RU Молодежный день В 9:00 16 сентября начнутся робототехнические соревнования «Кубок РТК: Высшая лига», которые продолжатся до последнего дня форума. Участники разработают новый полигон, который будет содержать актуальные задачи роботизации нефтегазовой отрасли. С 11:00 до 12:30 посетителям и участникам предложат креативный завтрак «Инновации и традиции в современной архитектуре». За ним обсудят мировые и российские тренды, а также развитие тюменской архитектуры. В 12:30 состоится церемония официального открытия форума TNF. В мероприятии примет участие губернатор региона Александр Моор. С 12:30 до 14:00 гостей погрузят в интерактивный VR-тур на заводы. Он даст возможность посетителям познакомиться с принципами работы инженерно-промышленной индустрии. С 16:00 до 17:30 организуют открытую встречу «Преодоление вызова: как прыгнуть выше головы и не упасть». Актриса Юлия Пересильд, баскетболист Андрей Кириленко и представитель компании «Сибур» Данил Рассказов поделятся своими историями преодоления трудностей. В 19:30 пройдет «Битва ученых». Здесь участники за 10 минут расскажут о результатах своих научных исследований, а зрители определят лучшие выступления. Технологии и процессы С 10:30 до 12:00 17 сентября для гостей проведут креативный завтрак с «Музсходкой». На площадке гости обсудят музыку и познакомятся с ключевыми проектами Тюменской области. В 13:00 откроется пространство с коллекциями сибирских дизайнеров. И также в это время начнется винная дегустация, которая будет работать два дня. С 11:00 до 17:00 для гостей будет работать интерактивная зона робототехники, которая продлится два дня. Здесь все желающие смогут попробовать управлять роботами на специальной полосе препятствий. С 18:30 специалист по светскому и деловому общению и межкультурным коммуникациям и наставница шоу «Пацанки» Татьяна Полякова проведет полуторачасовую лекцию «Деловой этикет». В 19:00 начнется выступление группы Billy’s Band из Санкт-Петербурга. Утро участников форума TNF начнется со спорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стратегии В 06:30 18 сентября пройдет утренний забег, где участникам будут предложены на выбор две дистанции — три и пять километров. Наградят участников фирменными медалями и призами от компании «СИБУР» и проекта «Стальной характер». С 11:00 участникам предложат креативный завтрак «Инструменты развития для креативных предпринимателей». За ним будут обсудят актуальные инструменты поддержки и развития для креативных предпринимателей. В 17:00 состоится показ «НЕХОЛОДНО» коллекций осень-зима от крупных дизайнеров, тюменских и российских брендов. Также Татьяна Полякова проведет образовательную программу на тему «Мода и культура». В 20:00 Дмитрий Маликов даст закрытый концерт. На нем прозвучат как джазовые композиции, так и популярные хиты. На концерте закрытия форума TNF выступит группа «Моя Мишель» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Цифра и общество В 10:00 19 сентября с докладами выступят участники и победители премии эффективных цифровых проектов «НЕФТЬ 4.0». После чего пройдет торжественная церемония награждения победителей. В 11:00 посетителям предложат креативный завтрак «Тюменское кино. Проектируем кинокомиссию». За ним гости смогут познакомиться с тюменскими командами, которые создают кино и мультипликацию и вместе поработать над созданием структуры развития кино. В 13:00 команда кинокомпании «Пушка» и студенты-журналисты ТюмГУ презентуют проект «Голоса Тюменского Севера». Со слушателями поделятся рассказами об освоении тюменской нефти. В 14:00 пройдут соревнования по робототехнике. После них подведут итоги «Кубка РТК: Высшей лиги» и наградят победителей соревнований. В 15:30 состоится церемония вручения благодарностей партнерам и участникам TNF 2024. На закрытии форума TNF в 16:00 группа «Моя Мишель» выступит для VIP-гостей. Чтобы тюменцам попасть на форум TNF, нужно обязательно зарегистрироваться в личном кабинете. Затем получить бейдж для доступа на площадку мероприятия. Для посещения определенных событий необходимо заранее подать заявку в личном кабинете. Подробная программа форума TNF размещается на официальном сайте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени с 16 по 19 сентября состоится форум TNF, а 15 сентября пройдет День открытых дверей. В программе мероприятия: VR-туры на заводы, выступление звезд эстрады и винная дегустация. Чтобы попасть на некоторые площадки, посетителям нужно заплатить 949 тысяч рублей. Что ждет гостей на TNF — в материале URA.RU. День открытых дверей Встречать гостей и участников форума в 12:00 организаторы будут двухчасовой концертной программой «Максимум удовольствия!». В ней примут участие дети-звезды телевизионных шоу, в том числе «Голос дети» и детского Евровидения. С 14:00 до 15:00 откроется студия записи подкастов «Взгляд на TNF». Посетители смогут побеседовать с ведущим о форуме и оставить свой след в истории форума. В 15:30 состоится торжественное открытие площадки TNF LIVE. Здесь разыграют билеты на закрытые концерты Дмитрия Маликова, Billy’s Band, группы «Моя Мишель». В открытии примут участие известные диджеи, музыканты и представители культуры и искусства. Молодежный день В 9:00 16 сентября начнутся робототехнические соревнования «Кубок РТК: Высшая лига», которые продолжатся до последнего дня форума. Участники разработают новый полигон, который будет содержать актуальные задачи роботизации нефтегазовой отрасли. С 11:00 до 12:30 посетителям и участникам предложат креативный завтрак «Инновации и традиции в современной архитектуре». За ним обсудят мировые и российские тренды, а также развитие тюменской архитектуры. В 12:30 состоится церемония официального открытия форума TNF. В мероприятии примет участие губернатор региона Александр Моор. С 12:30 до 14:00 гостей погрузят в интерактивный VR-тур на заводы. Он даст возможность посетителям познакомиться с принципами работы инженерно-промышленной индустрии. С 16:00 до 17:30 организуют открытую встречу «Преодоление вызова: как прыгнуть выше головы и не упасть». Актриса Юлия Пересильд, баскетболист Андрей Кириленко и представитель компании «Сибур» Данил Рассказов поделятся своими историями преодоления трудностей. В 19:30 пройдет «Битва ученых». Здесь участники за 10 минут расскажут о результатах своих научных исследований, а зрители определят лучшие выступления. Технологии и процессы С 10:30 до 12:00 17 сентября для гостей проведут креативный завтрак с «Музсходкой». На площадке гости обсудят музыку и познакомятся с ключевыми проектами Тюменской области. В 13:00 откроется пространство с коллекциями сибирских дизайнеров. И также в это время начнется винная дегустация, которая будет работать два дня. С 11:00 до 17:00 для гостей будет работать интерактивная зона робототехники, которая продлится два дня. Здесь все желающие смогут попробовать управлять роботами на специальной полосе препятствий. С 18:30 специалист по светскому и деловому общению и межкультурным коммуникациям и наставница шоу «Пацанки» Татьяна Полякова проведет полуторачасовую лекцию «Деловой этикет». В 19:00 начнется выступление группы Billy’s Band из Санкт-Петербурга. Стратегии В 06:30 18 сентября пройдет утренний забег, где участникам будут предложены на выбор две дистанции — три и пять километров. Наградят участников фирменными медалями и призами от компании «СИБУР» и проекта «Стальной характер». С 11:00 участникам предложат креативный завтрак «Инструменты развития для креативных предпринимателей». За ним будут обсудят актуальные инструменты поддержки и развития для креативных предпринимателей. В 17:00 состоится показ «НЕХОЛОДНО» коллекций осень-зима от крупных дизайнеров, тюменских и российских брендов. Также Татьяна Полякова проведет образовательную программу на тему «Мода и культура». В 20:00 Дмитрий Маликов даст закрытый концерт. На нем прозвучат как джазовые композиции, так и популярные хиты. Цифра и общество В 10:00 19 сентября с докладами выступят участники и победители премии эффективных цифровых проектов «НЕФТЬ 4.0». После чего пройдет торжественная церемония награждения победителей. В 11:00 посетителям предложат креативный завтрак «Тюменское кино. Проектируем кинокомиссию». За ним гости смогут познакомиться с тюменскими командами, которые создают кино и мультипликацию и вместе поработать над созданием структуры развития кино. В 13:00 команда кинокомпании «Пушка» и студенты-журналисты ТюмГУ презентуют проект «Голоса Тюменского Севера». Со слушателями поделятся рассказами об освоении тюменской нефти. В 14:00 пройдут соревнования по робототехнике. После них подведут итоги «Кубка РТК: Высшей лиги» и наградят победителей соревнований. В 15:30 состоится церемония вручения благодарностей партнерам и участникам TNF 2024. На закрытии форума TNF в 16:00 группа «Моя Мишель» выступит для VIP-гостей. Чтобы тюменцам попасть на форум TNF, нужно обязательно зарегистрироваться в личном кабинете. Затем получить бейдж для доступа на площадку мероприятия. Для посещения определенных событий необходимо заранее подать заявку в личном кабинете. Подробная программа форума TNF размещается на официальном сайте.