Жители Курской области обратились к президентам России и Украины

13 сентября 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

На территории, которая подконтрольна ВСУ под Курском, находятся 186 человек, из них — семеро детей Фото: U.S. Army / Capt. Russell M. Gordon новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Жители Суджанского района Курской области направили обращение к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой организовать гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения. В письме, отправленном также уполномоченным по правам человека обеих стран и Международному комитету Красного Креста, содержится список из 186 человек, нуждающихся в спасении. «Жители Суджанского района Курской области обратились к президентам России и Украины с просьбой как можно скорее открыть гуманитарный коридор „для вывоза мирного населения“. Они приложили список с именами родных и близких, которые находятся на территории, контролируемой ВСУ», — пишет «Коммерсант». Жители выразили беспокойство за судьбу своих родственников, в том числе семерых несовершеннолетних, чье местонахождение остается неизвестным. В письме также отмечается, что, по данным добровольческой организации «Лиза Алерт», разыскиваются 698 человек, предположительно находящихся на занятой ВСУ территории. Авторы обращения указывают на то, что большинство из них — пожилые люди, и подчеркивают обязательства России и Украины по Женевской конвенции о защите гражданского населения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Суджанского района Курской области направили обращение к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой организовать гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения. В письме, отправленном также уполномоченным по правам человека обеих стран и Международному комитету Красного Креста, содержится список из 186 человек, нуждающихся в спасении. «Жители Суджанского района Курской области обратились к президентам России и Украины с просьбой как можно скорее открыть гуманитарный коридор „для вывоза мирного населения“. Они приложили список с именами родных и близких, которые находятся на территории, контролируемой ВСУ», — пишет «Коммерсант». Жители выразили беспокойство за судьбу своих родственников, в том числе семерых несовершеннолетних, чье местонахождение остается неизвестным. В письме также отмечается, что, по данным добровольческой организации «Лиза Алерт», разыскиваются 698 человек, предположительно находящихся на занятой ВСУ территории. Авторы обращения указывают на то, что большинство из них — пожилые люди, и подчеркивают обязательства России и Украины по Женевской конвенции о защите гражданского населения.