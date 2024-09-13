Жители Курской области обратились к президентам России и Украины

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ВСУ.stock, артиллерия, пушка, обстрел, всу, stock
На территории, которая подконтрольна ВСУ под Курском, находятся 186 человек, из них — семеро детей Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Жители Суджанского района Курской области направили обращение к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой организовать гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения. В письме, отправленном также уполномоченным по правам человека обеих стран и Международному комитету Красного Креста, содержится список из 186 человек, нуждающихся в спасении.

«Жители Суджанского района Курской области обратились к президентам России и Украины с просьбой как можно скорее открыть гуманитарный коридор „для вывоза мирного населения“. Они приложили список с именами родных и близких, которые находятся на территории, контролируемой ВСУ», — пишет «Коммерсант». Жители выразили беспокойство за судьбу своих родственников, в том числе семерых несовершеннолетних, чье местонахождение остается неизвестным.

В письме также отмечается, что, по данным добровольческой организации «Лиза Алерт», разыскиваются 698 человек, предположительно находящихся на занятой ВСУ территории. Авторы обращения указывают на то, что большинство из них — пожилые люди, и подчеркивают обязательства России и Украины по Женевской конвенции о защите гражданского населения.

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Жители Суджанского района Курской области направили обращение к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой организовать гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения. В письме, отправленном также уполномоченным по правам человека обеих стран и Международному комитету Красного Креста, содержится список из 186 человек, нуждающихся в спасении. «Жители Суджанского района Курской области обратились к президентам России и Украины с просьбой как можно скорее открыть гуманитарный коридор „для вывоза мирного населения“. Они приложили список с именами родных и близких, которые находятся на территории, контролируемой ВСУ», — пишет «Коммерсант». Жители выразили беспокойство за судьбу своих родственников, в том числе семерых несовершеннолетних, чье местонахождение остается неизвестным. В письме также отмечается, что, по данным добровольческой организации «Лиза Алерт», разыскиваются 698 человек, предположительно находящихся на занятой ВСУ территории. Авторы обращения указывают на то, что большинство из них — пожилые люди, и подчеркивают обязательства России и Украины по Женевской конвенции о защите гражданского населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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