В Екатеринбурге машина снесла ребенка, работают полиция и скорая. Фото

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Четыре патрульных машины заметили на месте аварии (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском жилом комплексе «Светлый» вечером 13 сентября автомобиль снес ребенка на пешеходном переходе. На место аварии приехали медики и несколько машин Госавтоинспекции, рассказал очевидец.

«В ЖК „Светлый“ на пешеходном переходе сбили ребенка. Его забрала скорая, живой», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Судя по фото, на место приехали силовики на четырех патрульных автомобилях.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской ГАИ. На момент публикации ответ не поступил.

Фото:

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В екатеринбургском жилом комплексе «Светлый» вечером 13 сентября автомобиль снес ребенка на пешеходном переходе. На место аварии приехали медики и несколько машин Госавтоинспекции, рассказал очевидец. «В ЖК „Светлый“ на пешеходном переходе сбили ребенка. Его забрала скорая, живой», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Судя по фото, на место приехали силовики на четырех патрульных автомобилях. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской ГАИ. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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