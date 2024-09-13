Четыре патрульных машины заметили на месте аварии (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В екатеринбургском жилом комплексе «Светлый» вечером 13 сентября автомобиль снес ребенка на пешеходном переходе. На место аварии приехали медики и несколько машин Госавтоинспекции, рассказал очевидец.

«В ЖК „Светлый“ на пешеходном переходе сбили ребенка. Его забрала скорая, живой», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Судя по фото, на место приехали силовики на четырех патрульных автомобилях.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской ГАИ. На момент публикации ответ не поступил.