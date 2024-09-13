Кто будет выступать для VIP-гостей на форуме TNF в Тюмени

На форуме TNF выступят Дмитрий Маликов, Леонид Агутин и «Моя Мишель»

Для VIP-гостей форума TNF выступит Леонид Агутин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Промышленно-энергетический форум пройдет с 16 по 19 сентября в Тюмени. Какие звезды будут выступать для VIP-гостей TNF — в материале URA.RU.

18 сентября в 20:00 эстрадный певец Дмитрий Маликов даст частный двухчасовой концерт для VIP-гостей. На сцене артист исполнит как джазовые композиции, так и популярные хиты.

На закрытии форума TNF, 19 сентября, для элитных гостей выступит группа «Моя Мишель». Российская поп-группа вокалистки и автора песен Тани Ткачук начнет свое двухчасовое выступление в 16:00.

Также для обладателей билетов на форум выступит заслуженный артист РФ Леонид Агутин. Организаторы форума в своих социальных сетях анонсировали выступление певца, но точное время и дату концерта не раскрыли.

Раннее URA.RU писало о том, что для VIP-гостей форума TNF стоимость билетов возросла. На момент публикации материала самый дорогой билет на TNF стоит 1 070 000 рублей.