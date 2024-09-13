Кто будет выступать для VIP-гостей на форуме TNF в Тюмени

Промышленно-энергетический форум пройдет с 16 по 19 сентября в Тюмени. Какие звезды будут выступать для VIP-гостей TNF — в материале URA.RU.
18 сентября в 20:00 эстрадный певец Дмитрий Маликов даст частный двухчасовой концерт для VIP-гостей. На сцене артист исполнит как джазовые композиции, так и популярные хиты.
На закрытии форума TNF, 19 сентября, для элитных гостей выступит группа «Моя Мишель». Российская поп-группа вокалистки и автора песен Тани Ткачук начнет свое двухчасовое выступление в 16:00.
Также для обладателей билетов на форум выступит заслуженный артист РФ Леонид Агутин. Организаторы форума в своих социальных сетях анонсировали выступление певца, но точное время и дату концерта не раскрыли.
Раннее URA.RU писало о том, что для VIP-гостей форума TNF стоимость билетов возросла. На момент публикации материала самый дорогой билет на TNF стоит 1 070 000 рублей.
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Промышленно-энергетический форум пройдет с 16 по 19 сентября в Тюмени. Какие звезды будут выступать для VIP-гостей TNF — в материале URA.RU. 18 сентября в 20:00 эстрадный певец Дмитрий Маликов даст частный двухчасовой концерт для VIP-гостей. На сцене артист исполнит как джазовые композиции, так и популярные хиты. На закрытии форума TNF, 19 сентября, для элитных гостей выступит группа «Моя Мишель». Российская поп-группа вокалистки и автора песен Тани Ткачук начнет свое двухчасовое выступление в 16:00. Также для обладателей билетов на форум выступит заслуженный артист РФ Леонид Агутин. Организаторы форума в своих социальных сетях анонсировали выступление певца, но точное время и дату концерта не раскрыли. Раннее URA.RU писало о том, что для VIP-гостей форума TNF стоимость билетов возросла. На момент публикации материала самый дорогой билет на TNF стоит 1 070 000 рублей.