80% домов в Ишимском районе уже отремонтированы
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
Губернатор Моор во время поездки по затопленным районам Тюменской области навестил жителей Ишима, чьи дома пострадали от паводка. Отчет о поездке глава региона опубликовал в своих соцсетях.
«В Ишиме ремонтируют 8 домов. В части помещений работы уже завершены, в остальных — высокая степень готовности», — сообщил губернатор в своем telegram-канале.
Моор отметил, что в настоящий момент в Ишимском районе отремонтировано уже 80% пострадавших от паводка домов. Остальные планируют доделать до начала холодов.
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