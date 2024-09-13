Моор навестил жителей Ишима, чьи дома пострадали от паводка. Видео

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80% домов в Ишимском районе уже отремонтированы
80% домов в Ишимском районе уже отремонтированы Фото:
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Губернатор Моор во время поездки по затопленным районам Тюменской области навестил жителей Ишима, чьи дома пострадали от паводка. Отчет о поездке глава региона опубликовал в своих соцсетях.

«В Ишиме ремонтируют 8 домов. В части помещений работы уже завершены, в остальных — высокая степень готовности», — сообщил губернатор в своем telegram-канале.

Моор отметил, что в настоящий момент в Ишимском районе отремонтировано уже 80% пострадавших от паводка домов. Остальные планируют доделать до начала холодов.

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Губернатор Моор во время поездки по затопленным районам Тюменской области навестил жителей Ишима, чьи дома пострадали от паводка. Отчет о поездке глава региона опубликовал в своих соцсетях. «В Ишиме ремонтируют 8 домов. В части помещений работы уже завершены, в остальных — высокая степень готовности», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. Моор отметил, что в настоящий момент в Ишимском районе отремонтировано уже 80% пострадавших от паводка домов. Остальные планируют доделать до начала холодов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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