Курьер «Яндекс-доставки» хотел на 500 тысяч обобрать пенсионера в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водитель-курьер «Яндекс доставки» вместе с подельником пытался похитить 500 тысяч рублей у 84-летнего пенсионера. Преступление удалось предотвратить благодаря бдительности сотрудников банка. Подробности URA.RU рассказал источник.
«Приятели действовали по предварительному сговору по схеме „Внучка попала в ДТП“. Они убедили пожилого мужчину отдать им полмиллиона рублей. Преступление не произошло по независящим от них причинам. Пенсионер уже пришел в банк снимать наличные, но сотрудники забили тревогу», — объяснил собеседник агентства.
События происходили в июле, но уголовное дело по статье «Мошенничество» возбуждено только в сентябре. Курьер задержан и во всем признался.
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