13 сентября 2024

Курьер «Яндекс-доставки» хотел на 500 тысяч обобрать пенсионера в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вокзалы Москвы и уличная фотография. 10 апреля 2024. Москва, курьер, доставка еды, яндекс еда, яндекс доставка, яндекс курьер, курьер в метро
Парень действовал по старой схеме, но его план сорвали сотрудники банка (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге водитель-курьер «Яндекс доставки» вместе с подельником пытался похитить 500 тысяч рублей у 84-летнего пенсионера. Преступление удалось предотвратить благодаря бдительности сотрудников банка. Подробности URA.RU рассказал источник.

«Приятели действовали по предварительному сговору по схеме „Внучка попала в ДТП“. Они убедили пожилого мужчину отдать им полмиллиона рублей. Преступление не произошло по независящим от них причинам. Пенсионер уже пришел в банк снимать наличные, но сотрудники забили тревогу», — объяснил собеседник агентства.

События происходили в июле, но уголовное дело по статье «Мошенничество» возбуждено только в сентябре. Курьер задержан и во всем признался.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге водитель-курьер «Яндекс доставки» вместе с подельником пытался похитить 500 тысяч рублей у 84-летнего пенсионера. Преступление удалось предотвратить благодаря бдительности сотрудников банка. Подробности URA.RU рассказал источник. «Приятели действовали по предварительному сговору по схеме „Внучка попала в ДТП“. Они убедили пожилого мужчину отдать им полмиллиона рублей. Преступление не произошло по независящим от них причинам. Пенсионер уже пришел в банк снимать наличные, но сотрудники забили тревогу», — объяснил собеседник агентства. События происходили в июле, но уголовное дело по статье «Мошенничество» возбуждено только в сентябре. Курьер задержан и во всем признался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...