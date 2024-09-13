19-летнему екатеринбуржцу грозит тюрьма за секс с девятиклассницей по согласию

14 сентября 2024 в 08:49 Размер текста - 17 +

Влюбленному грозит реальное лишение свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в отношении 19-летнего парня возбуждено уголовное дело за секс с 15-летней школьницей, который происходил по взаимному согласию. Ему грозит наказание вплоть до четырех лет лишения свободы. Подробности URA.RU рассказал источник. «Молодой человек в течение месяца вступал в интимные отношения с ученицей 9-го класса одной из школ. Свидания проходили у парня дома. Все было по обоюдному согласию, однако он осознавал, что его подруга еще не достигла 16 лет, и что их связь незаконна», — объяснил собеседник агентства. В отношении парня возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 134 УК РФ — «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Сам он уже дал признательные показания и сейчас находится под подпиской о невыезде. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в отношении 19-летнего парня возбуждено уголовное дело за секс с 15-летней школьницей, который происходил по взаимному согласию. Ему грозит наказание вплоть до четырех лет лишения свободы. Подробности URA.RU рассказал источник. «Молодой человек в течение месяца вступал в интимные отношения с ученицей 9-го класса одной из школ. Свидания проходили у парня дома. Все было по обоюдному согласию, однако он осознавал, что его подруга еще не достигла 16 лет, и что их связь незаконна», — объяснил собеседник агентства. В отношении парня возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 134 УК РФ — «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Сам он уже дал признательные показания и сейчас находится под подпиской о невыезде. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария.