13 сентября 2024

19-летнему екатеринбуржцу грозит тюрьма за секс с девятиклассницей по согласию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День детей. Курган, отношения, объятия, дружба, любовь, пара влюбленных
Влюбленному грозит реальное лишение свободы Фото:

В Екатеринбурге в отношении 19-летнего парня возбуждено уголовное дело за секс с 15-летней школьницей, который происходил по взаимному согласию. Ему грозит наказание вплоть до четырех лет лишения свободы. Подробности URA.RU рассказал источник.

«Молодой человек в течение месяца вступал в интимные отношения с ученицей 9-го класса одной из школ. Свидания проходили у парня дома. Все было по обоюдному согласию, однако он осознавал, что его подруга еще не достигла 16 лет, и что их связь незаконна», — объяснил собеседник агентства.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 134 УК РФ — «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Сам он уже дал признательные показания и сейчас находится под подпиской о невыезде. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в отношении 19-летнего парня возбуждено уголовное дело за секс с 15-летней школьницей, который происходил по взаимному согласию. Ему грозит наказание вплоть до четырех лет лишения свободы. Подробности URA.RU рассказал источник. «Молодой человек в течение месяца вступал в интимные отношения с ученицей 9-го класса одной из школ. Свидания проходили у парня дома. Все было по обоюдному согласию, однако он осознавал, что его подруга еще не достигла 16 лет, и что их связь незаконна», — объяснил собеседник агентства. В отношении парня возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 134 УК РФ — «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Сам он уже дал признательные показания и сейчас находится под подпиской о невыезде. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...