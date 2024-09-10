Швейцария будет уговаривать Россию посетить саммит мира по Украине

Швейцария активно участвует в подготовке мирной конференции по Украине и прилагает усилия для привлечения России к участию в мирном процессе. В МИД страны подчеркнули, что включение Москвы является ключевым условием для успеха переговоров.
«С конференцией в Бюргенштоке Швейцария внесла свой вклад в последующие мирные переговоры. Мы поддерживаем контакт со всеми сторонами и продолжаем работать над привлечением России», — заявил представитель пресс-службы ведомства Йонас Монтани в беседе с РБК.
Представитель МИД Швейцарии также напомнил о недавней встрече главы внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассиса с российским коллегой Сергеем Лавровым и предстоящих переговорах с министром иностранных дел Индии. Эти дипломатические шаги, отметил представитель пресс-службы МИД, демонстрируют активное стремление Швейцарии к поиску путей мирного урегулирования ситуации.
Президент России Владимир Путин заявлял во время выступления на Восточном экономическом форуме, что Киев устраивали договоренности, достигнутые в Стамбуле в марте 2022 года. При этом он отметил, что Москва не отказывалась от диалога, однако не готова вести его на основе «эфемерных требований». Также Кремль отказывается обсуждать мирное урегулирование на основе украинской «формулы мира», поскольку таковая априори предполагает невыполнимые условия, сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого приводит RT.
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