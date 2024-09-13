В Конго казнят троих американцев за попытку госпереворота

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Троих американцев, пытавшихся совершить госпереворот в Конго, приговорили к смертной казни Фото:

Военный суд в Киншасе приговорил к смертной казни шесть иностранных граждан, включая троих американцев. Их обвиняют в попытке государственного переворота, которую, по утверждению армии Демократической Республики Конго, удалось предотвратить в мае.

«Шесть иностранцев, в том числе трое американцев, были приговорены в пятницу к смертной казни военным судом в Киншасе по делу о «попытке государственного переворота», — пишет издание Le Figaro. В общей сложности 37 из 51 обвиняемого в этом деле были приговорены к смерти. Среди осужденных иностранцев находятся также бельгиец, британец и канадец, все они получили конголезское гражданство.

В мае в Конго группа повстанцев совершила попытку госпереворота. На тот момент было известно о том, что среди организаторов есть американцы и британец. Силовики Демократической Республики задержали около 40 нападавших. Четверо из них, включая лидера боевиков с гражданством США, были убиты на месте.

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Военный суд в Киншасе приговорил к смертной казни шесть иностранных граждан, включая троих американцев. Их обвиняют в попытке государственного переворота, которую, по утверждению армии Демократической Республики Конго, удалось предотвратить в мае. «Шесть иностранцев, в том числе трое американцев, были приговорены в пятницу к смертной казни военным судом в Киншасе по делу о «попытке государственного переворота», — пишет издание Le Figaro. В общей сложности 37 из 51 обвиняемого в этом деле были приговорены к смерти. Среди осужденных иностранцев находятся также бельгиец, британец и канадец, все они получили конголезское гражданство. В мае в Конго группа повстанцев совершила попытку госпереворота. На тот момент было известно о том, что среди организаторов есть американцы и британец. Силовики Демократической Республики задержали около 40 нападавших. Четверо из них, включая лидера боевиков с гражданством США, были убиты на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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