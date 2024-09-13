В Конго казнят троих американцев за попытку госпереворота

13 сентября 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

Троих американцев, пытавшихся совершить госпереворот в Конго, приговорили к смертной казни Фото: Илья Московец © URA.RU Военный суд в Киншасе приговорил к смертной казни шесть иностранных граждан, включая троих американцев. Их обвиняют в попытке государственного переворота, которую, по утверждению армии Демократической Республики Конго, удалось предотвратить в мае. «Шесть иностранцев, в том числе трое американцев, были приговорены в пятницу к смертной казни военным судом в Киншасе по делу о «попытке государственного переворота», — пишет издание Le Figaro. В общей сложности 37 из 51 обвиняемого в этом деле были приговорены к смерти. Среди осужденных иностранцев находятся также бельгиец, британец и канадец, все они получили конголезское гражданство. В мае в Конго группа повстанцев совершила попытку госпереворота. На тот момент было известно о том, что среди организаторов есть американцы и британец. Силовики Демократической Республики задержали около 40 нападавших. Четверо из них, включая лидера боевиков с гражданством США, были убиты на месте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный суд в Киншасе приговорил к смертной казни шесть иностранных граждан, включая троих американцев. Их обвиняют в попытке государственного переворота, которую, по утверждению армии Демократической Республики Конго, удалось предотвратить в мае. «Шесть иностранцев, в том числе трое американцев, были приговорены в пятницу к смертной казни военным судом в Киншасе по делу о «попытке государственного переворота», — пишет издание Le Figaro. В общей сложности 37 из 51 обвиняемого в этом деле были приговорены к смерти. Среди осужденных иностранцев находятся также бельгиец, британец и канадец, все они получили конголезское гражданство. В мае в Конго группа повстанцев совершила попытку госпереворота. На тот момент было известно о том, что среди организаторов есть американцы и британец. Силовики Демократической Республики задержали около 40 нападавших. Четверо из них, включая лидера боевиков с гражданством США, были убиты на месте.