В Конго казнят троих американцев за попытку госпереворота

Военный суд в Киншасе приговорил к смертной казни шесть иностранных граждан, включая троих американцев. Их обвиняют в попытке государственного переворота, которую, по утверждению армии Демократической Республики Конго, удалось предотвратить в мае.
«Шесть иностранцев, в том числе трое американцев, были приговорены в пятницу к смертной казни военным судом в Киншасе по делу о «попытке государственного переворота», — пишет издание Le Figaro. В общей сложности 37 из 51 обвиняемого в этом деле были приговорены к смерти. Среди осужденных иностранцев находятся также бельгиец, британец и канадец, все они получили конголезское гражданство.
В мае в Конго группа повстанцев совершила попытку госпереворота. На тот момент было известно о том, что среди организаторов есть американцы и британец. Силовики Демократической Республики задержали около 40 нападавших. Четверо из них, включая лидера боевиков с гражданством США, были убиты на месте.
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