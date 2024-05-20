AFP: среди организаторов госпереворота в ДР Конго есть американцы и британец

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа,  stock, цахал, наземная операция
Группа повстанцев пыталась сместить власть в Конго Фото:

Граждане США и один британец были среди организаторов попытки государственного переворота в Демократической Республике (ДРК). Об этом рассказал пресс-секретарь армии страны Сильвен Экенге.

«Ряд американцев и один конголезец (натурализованный британец) были в числе виновников попытки путча. Переворот в Киншасе был сорван утром в воскресенье», — Сильвена Экенге цитирует Agence France-Presse (AFP).

Силовикам ДРК удалось задержаться порядка 40 нападавших. Четверо из них, включая лидера боевиков с гражданством США, были убиты на месте, передает агентство.

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Граждане США и один британец были среди организаторов попытки государственного переворота в Демократической Республике (ДРК). Об этом рассказал пресс-секретарь армии страны Сильвен Экенге. «Ряд американцев и один конголезец (натурализованный британец) были в числе виновников попытки путча. Переворот в Киншасе был сорван утром в воскресенье», — Сильвена Экенге цитирует Agence France-Presse (AFP). Силовикам ДРК удалось задержаться порядка 40 нападавших. Четверо из них, включая лидера боевиков с гражданством США, были убиты на месте, передает агентство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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