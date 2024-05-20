AFP: среди организаторов госпереворота в ДР Конго есть американцы и британец

Группа повстанцев пыталась сместить власть в Конго
Граждане США и один британец были среди организаторов попытки государственного переворота в Демократической Республике (ДРК). Об этом рассказал пресс-секретарь армии страны Сильвен Экенге.
«Ряд американцев и один конголезец (натурализованный британец) были в числе виновников попытки путча. Переворот в Киншасе был сорван утром в воскресенье», — Сильвена Экенге
Силовикам ДРК удалось задержаться порядка 40 нападавших. Четверо из них, включая лидера боевиков с гражданством США, были убиты на месте, передает агентство.
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