Челябинский военврач Мицуков лишился контроля над курортом из-за бюрократии

Доводы бизнесмена в суде посчитали незначительными Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области оставил военврача и бизнесмена Александра Мицукова без контроля над элитным курортом «Увильды» из-за бюрократии. Суд опубликовал решение по иску экс-супруги Мицукова Инги Майер.

«Заявление ООО „ЮжуралПродукт“ удовлетворить. Признать недействительным решения управления ФНС по Челябинской области от 21 мая 2024 года», — отмечено в решении суда.

Мицуков в мае добился восстановления своих прав: по решению Центрального районного суда он получил контроль над 70% доли в компании «ЮжуралПродукт», управляющей санаторием. Однако Майер смогла доказать арбитражу, почему контроль над курортом должен остаться за ней.

Она оспорила два решения налоговиков, принятых в мае 2024 года. Одно из них признало недействительным регистрацию изменений в уставе общества, которые запрещали изменять состав учредителей без одобрения Майер. Другое утвердило 70-процентную долю Мицукова.

Уставные изменения Центральный райсуд запретил вносить в декабре 2020 года. Несмотря на обеспечительные меры Майер в мае 2022 года зарегистрировала в ИФНС новые положения устава. Налоговики мотивировали свои действия тем, что запрет суда к ним не относится. Однако спустя два года суд пояснил, что это не так. Определение суда в силу не вступило, и было оспорено бывшей супругой.

Теперь это стало поводом отменить регистрацию отсуженных прав Мицукова. Арбитраж пояснил, что разъяснения позиции райсуда о введенных им же ограничениях в качестве юридического факта рассматривать нельзя. Поэтому Мицуков остался без права влиять на деятельность оператора курорта.

Суд разграничил корпоративные и имущественные права. Продать долю Мицуков имеет право, но управлять обществом — нет. Военврач лишился этой возможности по документу, в котором нашли признаки монтажа. В октябре 2014 года он якобы отказался от доли в пользу бывшей супруги. Несмотря на заключения нескольких экспертиз, арбитражный суд не стал признавать их правомочность, хотя областной суд с выводами экспертов согласился.

В настоящий момент Мицуков добился решения областного суда о незаконности прекращения расследования уголовного дела. Военврач уверен, что расследование до конца доведено не будет, поскольку в октябре по возможному имущественному преступлению истекает срок давности.