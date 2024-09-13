СМИ заявили о гибели экс-главы воздушной разведки ДНР Лысаковского

Бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Лысаковский, известный под позывным «Гудвин», погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на автора telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимира Грубника.
«Им был [дан] приказ, они пошли его выполнять. Как воины... Через 4 дня — оба двухсотые. Переводить некого. Эрнест и Гудвин были людьми чести и долга», — написал в telegram-канале «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник.
Дмитрий Лысаковский был активным участником событий на востоке Украины с 2014 года, занимаясь сбором финансовой помощи и организацией доставок гуманитарных грузов в Донбасс. С октября того же года он присоединился к боевым действиям, впоследствии возглавив подразделение воздушной разведки и способствовав созданию единиц БПЛА.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.
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