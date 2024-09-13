13 сентября 2024

СМИ заявили о гибели экс-главы воздушной разведки ДНР Лысаковского

Экс-глава воздушной разведки ДНР Лысаковский мог погибнуть на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Боец мог погибнуть во время выполнения задания
Боец мог погибнуть во время выполнения задания Фото:

Бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Лысаковский, известный под позывным «Гудвин», погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на автора telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимира Грубника.

«Им был [дан] приказ, они пошли его выполнять. Как воины... Через 4 дня — оба двухсотые. Переводить некого. Эрнест и Гудвин были людьми чести и долга», — написал в telegram-канале «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник.

Дмитрий Лысаковский был активным участником событий на востоке Украины с 2014 года, занимаясь сбором финансовой помощи и организацией доставок гуманитарных грузов в Донбасс. С октября того же года он присоединился к боевым действиям, впоследствии возглавив подразделение воздушной разведки и способствовав созданию единиц БПЛА.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.

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Бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Лысаковский, известный под позывным «Гудвин», погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на автора telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимира Грубника. «Им был [дан] приказ, они пошли его выполнять. Как воины... Через 4 дня — оба двухсотые. Переводить некого. Эрнест и Гудвин были людьми чести и долга», — написал в telegram-канале «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник. Дмитрий Лысаковский был активным участником событий на востоке Украины с 2014 года, занимаясь сбором финансовой помощи и организацией доставок гуманитарных грузов в Донбасс. С октября того же года он присоединился к боевым действиям, впоследствии возглавив подразделение воздушной разведки и способствовав созданию единиц БПЛА. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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