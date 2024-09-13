Германия подняла в небо истребители из-за российских Ту-142 и Су-30

Истребители Eurofighter ВВС Германии, задействованные в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в районе Балтийского моря, были подняты по тревоге из-за опасений по поводу российских самолетов. Соответствующая информация была опубликована в официальном сообщении ВВС Германии в X.
«Сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты по тревоге с авиабазы Лааге и с аэродрома Лиелварде в Латвии из-за российских самолетов», — сообщили в ВВС ФРГ. В сообщении также указывается, что немецкие истребители сопровождали российские военные самолеты Ту-142 и Су-30 в небе над Балтикой.
Подобные инциденты, когда истребители Eurofighter поднимаются для проверки и сопровождения самолетов, часто являются частью регулярных мер по обеспечению безопасности воздушного пространства стран НАТО. Министерство обороны РФ ранее утверждало, что все полеты российской военной авиации осуществляются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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