Курганскому конструкторскому бюро машиностроения исполнилось 70 лет

14 сентября 2024 в 01:35 Размер текста - 17 +

Бюро занимается проектированием БМП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане Специальному конструкторскому бюро машиностроения, которое является одним из флагманов российского рынка конструкторостроения, исполнилось 70 лет. Работников оборонного предприятия с юбилеем поздравил замглавы Кургана Сергей Романов, сообщили в пресс-службе мэрии города. «Конструкторскому бюро машиностроения исполнилось 70 лет. Сергей Романов отметил, что вклад бюро в общую задачу, стоящую перед страной, неоценим. Он поблагодарил работников АО „СКБМ“ за труд и профессионализм и вручил трем сотрудникам предприятия почетные грамоты и благодарственные письма главы города», — сообщили в telegram-канале администрации. Гендиректор «Курганмашзавода» Игорь Гиске подчеркнул, что техника, которую вместе создают СКБМ и КМЗ «надолго опередила время» и еще долго будет показывать облик ВС РФ. Бюро было создано в 1954 году для разработки средних артиллерийских тягачей. В 1965 году конструкторское бюро было переориентировано на создание боевых машин пехоты и машин на их базе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане Специальному конструкторскому бюро машиностроения, которое является одним из флагманов российского рынка конструкторостроения, исполнилось 70 лет. Работников оборонного предприятия с юбилеем поздравил замглавы Кургана Сергей Романов, сообщили в пресс-службе мэрии города. «Конструкторскому бюро машиностроения исполнилось 70 лет. Сергей Романов отметил, что вклад бюро в общую задачу, стоящую перед страной, неоценим. Он поблагодарил работников АО „СКБМ“ за труд и профессионализм и вручил трем сотрудникам предприятия почетные грамоты и благодарственные письма главы города», — сообщили в telegram-канале администрации. Гендиректор «Курганмашзавода» Игорь Гиске подчеркнул, что техника, которую вместе создают СКБМ и КМЗ «надолго опередила время» и еще долго будет показывать облик ВС РФ. Бюро было создано в 1954 году для разработки средних артиллерийских тягачей. В 1965 году конструкторское бюро было переориентировано на создание боевых машин пехоты и машин на их базе.