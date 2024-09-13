13 сентября 2024

Курганскому конструкторскому бюро машиностроения исполнилось 70 лет

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Отгрузка БМП-3 в рамках выполнения АО «Курганмашзавод» государственного оборонного заказа.Курган, бмп, кмз, бмп3, курганмашзавод, рабочие кмз, гособоронзаказ, работник кмз
Бюро занимается проектированием БМП Фото:

В Кургане Специальному конструкторскому бюро машиностроения, которое является одним из флагманов российского рынка конструкторостроения, исполнилось 70 лет. Работников оборонного предприятия с юбилеем поздравил замглавы Кургана Сергей Романов, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Конструкторскому бюро машиностроения исполнилось 70 лет. Сергей Романов отметил, что вклад бюро в общую задачу, стоящую перед страной, неоценим. Он поблагодарил работников АО „СКБМ“ за труд и профессионализм и вручил трем сотрудникам предприятия почетные грамоты и благодарственные письма главы города», — сообщили в telegram-канале администрации.

Гендиректор «Курганмашзавода» Игорь Гиске подчеркнул, что техника, которую вместе создают СКБМ и КМЗ «надолго опередила время» и еще долго будет показывать облик ВС РФ. Бюро было создано в 1954 году для разработки средних артиллерийских тягачей. В 1965 году конструкторское бюро было переориентировано на создание боевых машин пехоты и машин на их базе.

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В Кургане Специальному конструкторскому бюро машиностроения, которое является одним из флагманов российского рынка конструкторостроения, исполнилось 70 лет. Работников оборонного предприятия с юбилеем поздравил замглавы Кургана Сергей Романов, сообщили в пресс-службе мэрии города. «Конструкторскому бюро машиностроения исполнилось 70 лет. Сергей Романов отметил, что вклад бюро в общую задачу, стоящую перед страной, неоценим. Он поблагодарил работников АО „СКБМ“ за труд и профессионализм и вручил трем сотрудникам предприятия почетные грамоты и благодарственные письма главы города», — сообщили в telegram-канале администрации. Гендиректор «Курганмашзавода» Игорь Гиске подчеркнул, что техника, которую вместе создают СКБМ и КМЗ «надолго опередила время» и еще долго будет показывать облик ВС РФ. Бюро было создано в 1954 году для разработки средних артиллерийских тягачей. В 1965 году конструкторское бюро было переориентировано на создание боевых машин пехоты и машин на их базе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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