Боксер из Свердловской области сразится за титул чемпиона мира

Чемпион Европы-2024 и трехкратный чемпион России Всеволод Шумков из Каменска-Уральского (Свердловская область) выступит в бою за титул Международной ассоциации бокса (IBA) в весовой категории до 57 кг. Бой состоится 28 сентября в столице Азербайджана Баку.
«Шумков выйдет на ринг против чемпиона мира Миразизбека Мирзахалилова из Узбекистана. Поединок станет главным событием турнира серии «Ночь чемпионов IBA», — сообщил «Спорт-Экспресс».
Как уточнило издание, в профессиональной карьере Шумкова насчитывается одна победа, которую он одержал в ноябре 2023 года, победив Гарика Геворкяна. При этом уроженец Свердловской области успешно выступает на турнирах из серии «Ночь чемпионов IBA». Мирзахалилов, в свою очередь, имеет в активе четыре победы.
Как сообщало URA.RU ранее, Всеволод Шумков завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по боксу в Белграде. Церемония награждения российских чемпионов весной 2024 года прошла под звуки национального гимна Российской Федерации.
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