13 сентября 2024

Боксер из Свердловской области сразится за титул чемпиона мира

Чемпион Европы-2024 Всеволод Шумков выйдет на бой за титул IBA
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Командный кубок России по боксу среди мужчин в КРК «Уралец». Екатеринбург, спорт, бокс, боксерский ринг, бой, боксерский поединок, кубок России по боксу
22-летний Шумков одержал за свою карьеру более полусотни побед (архивное фото) Фото:

Чемпион Европы-2024 и трехкратный чемпион России Всеволод Шумков из Каменска-Уральского (Свердловская область) выступит в бою за титул Международной ассоциации бокса (IBA) в весовой категории до 57 кг. Бой состоится 28 сентября в столице Азербайджана Баку.

«Шумков выйдет на ринг против чемпиона мира Миразизбека Мирзахалилова из Узбекистана. Поединок станет главным событием турнира серии «Ночь чемпионов IBA», — сообщил «Спорт-Экспресс».

Как уточнило издание, в профессиональной карьере Шумкова насчитывается одна победа, которую он одержал в ноябре 2023 года, победив Гарика Геворкяна. При этом уроженец Свердловской области успешно выступает на турнирах из серии «Ночь чемпионов IBA». Мирзахалилов, в свою очередь, имеет в активе четыре победы.

Как сообщало URA.RU ранее, Всеволод Шумков завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по боксу в Белграде. Церемония награждения российских чемпионов весной 2024 года прошла под звуки национального гимна Российской Федерации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чемпион Европы-2024 и трехкратный чемпион России Всеволод Шумков из Каменска-Уральского (Свердловская область) выступит в бою за титул Международной ассоциации бокса (IBA) в весовой категории до 57 кг. Бой состоится 28 сентября в столице Азербайджана Баку. «Шумков выйдет на ринг против чемпиона мира Миразизбека Мирзахалилова из Узбекистана. Поединок станет главным событием турнира серии «Ночь чемпионов IBA», — сообщил «Спорт-Экспресс». Как уточнило издание, в профессиональной карьере Шумкова насчитывается одна победа, которую он одержал в ноябре 2023 года, победив Гарика Геворкяна. При этом уроженец Свердловской области успешно выступает на турнирах из серии «Ночь чемпионов IBA». Мирзахалилов, в свою очередь, имеет в активе четыре победы. Как сообщало URA.RU ранее, Всеволод Шумков завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по боксу в Белграде. Церемония награждения российских чемпионов весной 2024 года прошла под звуки национального гимна Российской Федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...