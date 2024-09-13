Ким Чен Ын передал послание Путину через Шойгу

Глава КНДР Ким Чен Ын передал президенту России Владимиру Путину послание через секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Северокорейский лидер пожелал крепкого здоровья российскому лидеру и успехов в работе.
«Северокорейский лидер, провожая Шойгу, тепло попрощался с ним и попросил передать Путину привет, а также пожелания крепкого здоровья и успехов в работе. Также Ким Чен Ын пожелал российскому народу „победы и процветания, счастья и благополучия“, — передает ЦТАК.
Кроме того, Ким Чен Ын выразил намерение расширять сотрудничество с РФ в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ким отметил динамичное развитие отношений двух стран.
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