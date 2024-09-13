13 сентября 2024

Ким Чен Ын передал послание Путину через Шойгу

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Ким Чен Ын пожелал российскому лидеру успехов
Ким Чен Ын пожелал российскому лидеру успехов Фото:

Глава КНДР Ким Чен Ын передал президенту России Владимиру Путину послание через секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Северокорейский лидер пожелал крепкого здоровья российскому лидеру и успехов в работе.

«Северокорейский лидер, провожая Шойгу, тепло попрощался с ним и попросил передать Путину привет, а также пожелания крепкого здоровья и успехов в работе. Также Ким Чен Ын пожелал российскому народу „победы и процветания, счастья и благополучия“, — передает ЦТАК.

Кроме того, Ким Чен Ын выразил намерение расширять сотрудничество с РФ в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ким отметил динамичное развитие отношений двух стран.

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Глава КНДР Ким Чен Ын передал президенту России Владимиру Путину послание через секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Северокорейский лидер пожелал крепкого здоровья российскому лидеру и успехов в работе. «Северокорейский лидер, провожая Шойгу, тепло попрощался с ним и попросил передать Путину привет, а также пожелания крепкого здоровья и успехов в работе. Также Ким Чен Ын пожелал российскому народу „победы и процветания, счастья и благополучия“, — передает ЦТАК. Кроме того, Ким Чен Ын выразил намерение расширять сотрудничество с РФ в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ким отметил динамичное развитие отношений двух стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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