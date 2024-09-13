13 сентября 2024

Часть россиян получит повышение зарплаты 1 октября

© Служба новостей «URA.RU»
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Повышение зарплат произойдет 1 октября
Повышение зарплат произойдет 1 октября Фото:

С 1 октября 2024 года зарплаты сотрудников федеральных вузов, медработников и персонала других федеральных учреждений в России будут увеличены на 5,1 процентов. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

«С первого октября 2024 года на 5,1 процента будет увеличена оплата труда работников федеральных вузов, медицинских учреждений и других федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. А также гражданского персонала силовых ведомств», — сказал Ляшок в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, индексация затронет не всех работников в данной сфере, поскольку большинство образовательных и медицинских учреждений в России имеют региональный статус. Ляшок также отметил, что в текущем году не планируется индексация заработной платы федеральным государственным служащим, включая сотрудников министерств и ведомств, а также судей и помощников парламентариев.

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С 1 октября 2024 года зарплаты сотрудников федеральных вузов, медработников и персонала других федеральных учреждений в России будут увеличены на 5,1 процентов. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. «С первого октября 2024 года на 5,1 процента будет увеличена оплата труда работников федеральных вузов, медицинских учреждений и других федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. А также гражданского персонала силовых ведомств», — сказал Ляшок в беседе с РИА Новости. По словам эксперта, индексация затронет не всех работников в данной сфере, поскольку большинство образовательных и медицинских учреждений в России имеют региональный статус. Ляшок также отметил, что в текущем году не планируется индексация заработной платы федеральным государственным служащим, включая сотрудников министерств и ведомств, а также судей и помощников парламентариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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