В Кургане потратят миллионы рублей на ремонт территории нового корпуса больницы

На благоустройство выделено более 12 миллионов рублей
В Кургане за 12,8 миллионов рублей будет благоустроена территория нового корпуса Курганской областной клинической больницы. Об этом говорится в документации.
«Объект закупки: благоустройство территории ГБУ „КОКБ“ по адресу улица Томина, 63. Начальная цена: 12 769 119 рублей», — сообщается на портале Госзакупок.
Подрядчик должен уложить асфальт и плитку, установить бордюры и заменить канализационные люки. Также, согласно контракту, в перечень работ входят: посев газонных трав, высадка сирени и многолетних растений (шалфей, вейник, чемерица, колокольчик, овсянница), установка бетонных вазонов.
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