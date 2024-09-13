13 сентября 2024

В Кургане потратят миллионы рублей на ремонт территории нового корпуса больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган
На благоустройство выделено более 12 миллионов рублей Фото:

В Кургане за 12,8 миллионов рублей будет благоустроена территория нового корпуса Курганской областной клинической больницы. Об этом говорится в документации.

«Объект закупки: благоустройство территории ГБУ „КОКБ“ по адресу улица Томина, 63. Начальная цена: 12 769 119 рублей», — сообщается на портале Госзакупок.

Подрядчик должен уложить асфальт и плитку, установить бордюры и заменить канализационные люки. Также, согласно контракту, в перечень работ входят: посев газонных трав, высадка сирени и многолетних растений (шалфей, вейник, чемерица, колокольчик, овсянница), установка бетонных вазонов.

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В Кургане за 12,8 миллионов рублей будет благоустроена территория нового корпуса Курганской областной клинической больницы. Об этом говорится в документации. «Объект закупки: благоустройство территории ГБУ „КОКБ“ по адресу улица Томина, 63. Начальная цена: 12 769 119 рублей», — сообщается на портале Госзакупок. Подрядчик должен уложить асфальт и плитку, установить бордюры и заменить канализационные люки. Также, согласно контракту, в перечень работ входят: посев газонных трав, высадка сирени и многолетних растений (шалфей, вейник, чемерица, колокольчик, овсянница), установка бетонных вазонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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