В Кургане потратят миллионы рублей на ремонт территории нового корпуса больницы

14 сентября 2024 в 07:44 Размер текста - 17 +

На благоустройство выделено более 12 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане за 12,8 миллионов рублей будет благоустроена территория нового корпуса Курганской областной клинической больницы. Об этом говорится в документации. «Объект закупки: благоустройство территории ГБУ „КОКБ“ по адресу улица Томина, 63. Начальная цена: 12 769 119 рублей», — сообщается на портале Госзакупок. Подрядчик должен уложить асфальт и плитку, установить бордюры и заменить канализационные люки. Также, согласно контракту, в перечень работ входят: посев газонных трав, высадка сирени и многолетних растений (шалфей, вейник, чемерица, колокольчик, овсянница), установка бетонных вазонов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане за 12,8 миллионов рублей будет благоустроена территория нового корпуса Курганской областной клинической больницы. Об этом говорится в документации. «Объект закупки: благоустройство территории ГБУ „КОКБ“ по адресу улица Томина, 63. Начальная цена: 12 769 119 рублей», — сообщается на портале Госзакупок. Подрядчик должен уложить асфальт и плитку, установить бордюры и заменить канализационные люки. Также, согласно контракту, в перечень работ входят: посев газонных трав, высадка сирени и многолетних растений (шалфей, вейник, чемерица, колокольчик, овсянница), установка бетонных вазонов.