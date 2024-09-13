13 сентября 2024

Разрушение антициклона принесет осадки в Свердловскую область

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Грозы возможны на западе Свердловской области (архивное фото)
Грозы возможны на западе Свердловской области (архивное фото) Фото:

В Свердловской области разрушение антициклона принесет осадки. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Антициклон Quentin разрушается. Точнее, прекращает свое существование его приземный центр, расположенный в районе Приуралья. Сам антициклона пополняется новым ядром, которое выходит на континент со стороны Карского моря. Разрушение антициклона над Приуральем повлечет появление конвективных явлений: осадки с шансами на грозы ожидаются на территории Пермского и и по западу Свердловской области», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По его словам, с юго-восточной периферии нового ядра антициклона пойдет арктическая воздушная масса. Холод от нее затронет восточные и южные районы Свердловской области к началу следующей недели. Ожидается, что из-за этого температура снизится на несколько градусов.

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В Свердловской области разрушение антициклона принесет осадки. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Антициклон Quentin разрушается. Точнее, прекращает свое существование его приземный центр, расположенный в районе Приуралья. Сам антициклона пополняется новым ядром, которое выходит на континент со стороны Карского моря. Разрушение антициклона над Приуральем повлечет появление конвективных явлений: осадки с шансами на грозы ожидаются на территории Пермского и и по западу Свердловской области», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По его словам, с юго-восточной периферии нового ядра антициклона пойдет арктическая воздушная масса. Холод от нее затронет восточные и южные районы Свердловской области к началу следующей недели. Ожидается, что из-за этого температура снизится на несколько градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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