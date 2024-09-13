В Свердловской области разрушение антициклона принесет осадки. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«Антициклон Quentin разрушается. Точнее, прекращает свое существование его приземный центр, расположенный в районе Приуралья. Сам антициклона пополняется новым ядром, которое выходит на континент со стороны Карского моря. Разрушение антициклона над Приуральем повлечет появление конвективных явлений: осадки с шансами на грозы ожидаются на территории Пермского и и по западу Свердловской области», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По его словам, с юго-восточной периферии нового ядра антициклона пойдет арктическая воздушная масса. Холод от нее затронет восточные и южные районы Свердловской области к началу следующей недели. Ожидается, что из-за этого температура снизится на несколько градусов.
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