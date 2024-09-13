В Магнитогорске (Челябинская область) 21-летний автоугонщик на ВАЗ-2113 наехал на бордюр, опрокинул машину, которая впоследствии столкнулась с деревом. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«В Магнитогорске сотрудники задержали неудачливого автоугонщика, испортившего праздник подруге-имениннице… Совершить преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось: парень начал движение на транспортном средстве задним ходом, после чего через 150 метров машина наехала на бордюр, опрокинулась и столкнулась с деревом», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Девушка пригласила молодого человека и его приятеля на набережную Магнитогорска, чтобы отметить день рождения. Сама она приехала на встречу на машине ВАЗ-2113, которую припарковала недалеко от мангальной зоны.
Во время празднования дня рождения девушка заметила, что со стола пропали ключи от ее машины. Потом она увидела, как знакомый садится в ее машину и пытается уехать. Девушка сообщила о происшествии в отдел полиции «Ленинский».
Парня задержали прибывшие сотрудники полиции и госавтоинспекторы. Выяснилось, что угонщик не имеет постоянного места работы и ранее уже привлекался к уголовной ответственности, добавили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 166 УК РФ (»Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).
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