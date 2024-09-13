13 сентября 2024

Автоугонщик перевернулся на машине и врезался в дерево в Магнитогорске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Парня задержали прибывшие на место сотрудники ГАИ (архивное фото)
Парня задержали прибывшие на место сотрудники ГАИ (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) 21-летний автоугонщик на ВАЗ-2113 наехал на бордюр, опрокинул машину, которая впоследствии столкнулась с деревом. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«В Магнитогорске сотрудники задержали неудачливого автоугонщика, испортившего праздник подруге-имениннице… Совершить преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось: парень начал движение на транспортном средстве задним ходом, после чего через 150 метров машина наехала на бордюр, опрокинулась и столкнулась с деревом», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Девушка пригласила молодого человека и его приятеля на набережную Магнитогорска, чтобы отметить день рождения. Сама она приехала на встречу на машине ВАЗ-2113, которую припарковала недалеко от мангальной зоны.

Во время празднования дня рождения девушка заметила, что со стола пропали ключи от ее машины. Потом она увидела, как знакомый садится в ее машину и пытается уехать. Девушка сообщила о происшествии в отдел полиции «Ленинский».

Парня задержали прибывшие сотрудники полиции и госавтоинспекторы. Выяснилось, что угонщик не имеет постоянного места работы и ранее уже привлекался к уголовной ответственности, добавили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 166 УК РФ (»Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

Автомобиль, пострадавший от действий злоумышленника
Автомобиль, пострадавший от действий злоумышленника
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В Магнитогорске (Челябинская область) 21-летний автоугонщик на ВАЗ-2113 наехал на бордюр, опрокинул машину, которая впоследствии столкнулась с деревом. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В Магнитогорске сотрудники задержали неудачливого автоугонщика, испортившего праздник подруге-имениннице… Совершить преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось: парень начал движение на транспортном средстве задним ходом, после чего через 150 метров машина наехала на бордюр, опрокинулась и столкнулась с деревом», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Девушка пригласила молодого человека и его приятеля на набережную Магнитогорска, чтобы отметить день рождения. Сама она приехала на встречу на машине ВАЗ-2113, которую припарковала недалеко от мангальной зоны. Во время празднования дня рождения девушка заметила, что со стола пропали ключи от ее машины. Потом она увидела, как знакомый садится в ее машину и пытается уехать. Девушка сообщила о происшествии в отдел полиции «Ленинский». Парня задержали прибывшие сотрудники полиции и госавтоинспекторы. Выяснилось, что угонщик не имеет постоянного места работы и ранее уже привлекался к уголовной ответственности, добавили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 166 УК РФ (»Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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