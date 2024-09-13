В Екатеринбурге по подвалам на улице Рощинской, 31 (жилой район Уктус) расселились мигранты. Об этом сообщили жильцы дома в соцсетях.
«Собственники написали в прокуратуру. Те в свою очередь сделали запрос у нашей управляющей компании. УК отписалась, что в подвалах никто не живет и везде замки. Но мы прошлись и сделали видеоподтверждение того, что там живет очень много мигрантов. И таких три подвала», — передает слова жительницы telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». В комментариях очевидцы утверждают, что за их коммунальные услуги платят жители дома, а управляющая компания их покрывает.
Корреспондент URA.RU обратился в региональную прокуратуру за комментарием. Ответ ожидается.
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