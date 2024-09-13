13 сентября 2024

У екатеринбуржцев в подвалах поселились нелегалы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мигранты в подвалах пользуются коммунальными услугами дома (архивное фото)
Мигранты в подвалах пользуются коммунальными услугами дома (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге по подвалам на улице Рощинской, 31 (жилой район Уктус) расселились мигранты. Об этом сообщили жильцы дома в соцсетях.

«Собственники написали в прокуратуру. Те в свою очередь сделали запрос у нашей управляющей компании. УК отписалась, что в подвалах никто не живет и везде замки. Но мы прошлись и сделали видеоподтверждение того, что там живет очень много мигрантов. И таких три подвала», — передает слова жительницы telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». В комментариях очевидцы утверждают, что за их коммунальные услуги платят жители дома, а управляющая компания их покрывает.

Корреспондент URA.RU обратился в региональную прокуратуру за комментарием. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге по подвалам на улице Рощинской, 31 (жилой район Уктус) расселились мигранты. Об этом сообщили жильцы дома в соцсетях. «Собственники написали в прокуратуру. Те в свою очередь сделали запрос у нашей управляющей компании. УК отписалась, что в подвалах никто не живет и везде замки. Но мы прошлись и сделали видеоподтверждение того, что там живет очень много мигрантов. И таких три подвала», — передает слова жительницы telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». В комментариях очевидцы утверждают, что за их коммунальные услуги платят жители дома, а управляющая компания их покрывает. Корреспондент URA.RU обратился в региональную прокуратуру за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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