В Алтайском крае упал легкомоторный самолет, есть погибший

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Авиация России. Пермь , ан 2, авиация, ан-2, самолет
При крушении самолета в Алтайском крае погиб пилот, заявили в МЧС (архивное фото) Фото:

Легкомоторный самолет рухнул на территории Алтайского края. В региональном МЧС сообщили, что погиб пилот.

«В Алтайском крае упал легкомоторный самолет, пилот погиб», — заявили в МЧС. Информацию передает ТАСС. Более подробных сведений на данный момент не приводится.

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Легкомоторный самолет рухнул на территории Алтайского края. В региональном МЧС сообщили, что погиб пилот. «В Алтайском крае упал легкомоторный самолет, пилот погиб», — заявили в МЧС. Информацию передает ТАСС. Более подробных сведений на данный момент не приводится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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