В Алтайском крае упал легкомоторный самолет, есть погибший

При крушении самолета в Алтайском крае погиб пилот, заявили в МЧС (архивное фото)
Легкомоторный самолет рухнул на территории Алтайского края. В региональном МЧС сообщили, что погиб пилот.
«В Алтайском крае упал легкомоторный самолет, пилот погиб», — заявили в МЧС. Информацию передает ТАСС. Более подробных сведений на данный момент не приводится.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.