После падения самолета в Алтайском крае возбуждено уголовное дело

После падения легкомоторного самолета в Алтайском крае возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в telegram-канале ведомства. Там же отметили, что следователями сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.
Легкомоторный самолет рухнул на территории Алтайского края 14 сентября. В региональном МЧС сообщили, что погиб пилот.
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