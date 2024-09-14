После падения самолета в Алтайском крае возбуждено уголовное дело

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В СК России сообщили, что по факту крушения самолета в Алтайском крае возбуждено уголовное дело Фото:

После падения легкомоторного самолета в Алтайском крае возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в telegram-канале ведомства. Там же отметили, что следователями сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Легкомоторный самолет рухнул на территории Алтайского края 14 сентября. В региональном МЧС сообщили, что погиб пилот.

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После падения легкомоторного самолета в Алтайском крае возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в telegram-канале ведомства. Там же отметили, что следователями сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Легкомоторный самолет рухнул на территории Алтайского края 14 сентября. В региональном МЧС сообщили, что погиб пилот.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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