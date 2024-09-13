13 сентября 2024

В Екатеринбурге на ВИЗе рыбаки выловили труп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбаки сначала заметили, что что-то плавает в воде (архивное фото)
Рыбаки сначала заметили, что что-то плавает в воде (архивное фото) Фото:

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга рыбаки нашли труп в реке под трамвайным мостом. Об этом URA.RU рассказал один из рыбаков.

«Мы просто пришли на рыбалку около 9:00, и пока мой друг разматывал удочки, я решил пройтись по берегу. Заметил, что в воде что-то плавает. Мы 10 минут присматривались — вроде человек. Я позвонил в 112 и вызвал службы, потом приехала полиция, МЧС мы не дождались. Мой друг достал труп из воды», — рассказал собеседник.

Как объяснил источник, трамвайный мост, где обнаружили погибшего человека, находится на реке Исеть перед ВИЗовским водохранилищем между остановками улиц Колмогорова и Кирова. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области.

«Следователи территориального следственного отдела проводят проверку для установления обстоятельств произошедшего», — сказали в ведомстве. В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что признаков криминала в настоящее время в ситуации нет.

Труп достали из воды
Труп достали из воды
Фото:

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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга рыбаки нашли труп в реке под трамвайным мостом. Об этом URA.RU рассказал один из рыбаков. «Мы просто пришли на рыбалку около 9:00, и пока мой друг разматывал удочки, я решил пройтись по берегу. Заметил, что в воде что-то плавает. Мы 10 минут присматривались — вроде человек. Я позвонил в 112 и вызвал службы, потом приехала полиция, МЧС мы не дождались. Мой друг достал труп из воды», — рассказал собеседник. Как объяснил источник, трамвайный мост, где обнаружили погибшего человека, находится на реке Исеть перед ВИЗовским водохранилищем между остановками улиц Колмогорова и Кирова. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. «Следователи территориального следственного отдела проводят проверку для установления обстоятельств произошедшего», — сказали в ведомстве. В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что признаков криминала в настоящее время в ситуации нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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