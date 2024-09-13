В Верх-Исетском районе Екатеринбурга рыбаки нашли труп в реке под трамвайным мостом. Об этом URA.RU рассказал один из рыбаков.
«Мы просто пришли на рыбалку около 9:00, и пока мой друг разматывал удочки, я решил пройтись по берегу. Заметил, что в воде что-то плавает. Мы 10 минут присматривались — вроде человек. Я позвонил в 112 и вызвал службы, потом приехала полиция, МЧС мы не дождались. Мой друг достал труп из воды», — рассказал собеседник.
Как объяснил источник, трамвайный мост, где обнаружили погибшего человека, находится на реке Исеть перед ВИЗовским водохранилищем между остановками улиц Колмогорова и Кирова. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области.
«Следователи территориального следственного отдела проводят проверку для установления обстоятельств произошедшего», — сказали в ведомстве. В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что признаков криминала в настоящее время в ситуации нет.
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