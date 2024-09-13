Авито Работа: подростки в Челябинске зарабатывают 17 тысяч рублей в месяц

В Челябинске подростки старше 14 лет зарабатывают в среднем 17 738 рублей в месяц с учетом их неполной занятости. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа».
«В Челябинске подросткам старше 14 лет предлагают зарплату в среднем 17 738 рублей с учетом их неполной занятости. Подработка становится для подростков не только возможностью заработать, но и ценным жизненным опытом. Это помогает им учиться самостоятельности и понимать цену деньгам», — отмечают эксперты «Авито Работа». При этом они подчеркивают важность соблюдения трудовых гарантий и не допущения перегрузки во время учебы.
Трудовое законодательство России предусматривает определенные ограничения для работы несовершеннолетних — их работа не должна мешать учебе или вредить здоровью. Подростки могут работать не более четырех часов в день с 14 до 15 лет и не более пяти часов в день с 15 до 16 лет. В период каникул рабочее время может быть увеличено, но все равно остается ограниченным.
Средняя зарплата в сфере курьерской доставки за год в Челябинске выросла на 31% и достигла 104 тысяч рублей в месяц при полной занятости. Как сообщили ранее URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Работа», сегмент курьерской доставки развивается с каждым годом за счет активной популяризации e-commerce.
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