13 сентября 2024

Водитель Mercedes задержан: что известно о ночной операции силовиков в Екатеринбурге. Фото, видео

В Екатеринбурге десятки полицейских задержали водителя Mercedes
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомойка SVX detailing в Ельцин Центре. Екатеринбург, автомойка, мерседес, mercedes, автомобиль люкс
Черный Mercedes записан на местную предпринимательницу Фото:

В ночь на 14 сентября в Екатеринбурге задержали водителя черного Mercedes S-класса. Очевидцы сообщали, что слышали стрельбу на улице Щербакова, где проходила силовая операция. Позже выяснилось, что мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. URA.RU собрало, что известно о ночной операции.

Первые сообщения о захвате элитного автомобиля появились в соцсетях около 22 часов. Горожане, ставшие очевидцами операции, сообщали, что слышали звуки стрельбы. По их словам, несколько человек в камуфляже пытались вытащить водителя из салона. Он выходить наотрез отказывался, тогда оперативникам пришлось выламывать тонированные стекла. Движение по улице ограничили на несколько часов.

В полиции URA.RU опровергли сведения о выстрелах. Силовики задержали мужчину в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ). Его личность в ведомстве не раскрывают.

По данным агентства, автомобиль записан на местную предпринимательницу Ирину Г. Предположительно, в машине был ее супруг. Она в жесткой форме отказалась от общения с корреспондентом URA.RU. Другому журналисту агентства она пояснила, что «у нее все в порядке, как и с ее Mercedes». Согласно открытым данным в Сети, женщина занимается розничной торговлей.

Из-за инцидента на улице Щербакова было перекрыто несколько перекрестков
Из-за инцидента на улице Щербакова было перекрыто несколько перекрестков
Фото:
Очевидцы обратили внимание на разбитые окна машины
Очевидцы обратили внимание на разбитые окна машины
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 14 сентября в Екатеринбурге задержали водителя черного Mercedes S-класса. Очевидцы сообщали, что слышали стрельбу на улице Щербакова, где проходила силовая операция. Позже выяснилось, что мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. URA.RU собрало, что известно о ночной операции. Первые сообщения о захвате элитного автомобиля появились в соцсетях около 22 часов. Горожане, ставшие очевидцами операции, сообщали, что слышали звуки стрельбы. По их словам, несколько человек в камуфляже пытались вытащить водителя из салона. Он выходить наотрез отказывался, тогда оперативникам пришлось выламывать тонированные стекла. Движение по улице ограничили на несколько часов. В полиции URA.RU опровергли сведения о выстрелах. Силовики задержали мужчину в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ). Его личность в ведомстве не раскрывают. По данным агентства, автомобиль записан на местную предпринимательницу Ирину Г. Предположительно, в машине был ее супруг. Она в жесткой форме отказалась от общения с корреспондентом URA.RU. Другому журналисту агентства она пояснила, что «у нее все в порядке, как и с ее Mercedes». Согласно открытым данным в Сети, женщина занимается розничной торговлей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...