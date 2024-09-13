В ночь на 14 сентября в Екатеринбурге задержали водителя черного Mercedes S-класса. Очевидцы сообщали, что слышали стрельбу на улице Щербакова, где проходила силовая операция. Позже выяснилось, что мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. URA.RU собрало, что известно о ночной операции.
Первые сообщения о захвате элитного автомобиля появились в соцсетях около 22 часов. Горожане, ставшие очевидцами операции, сообщали, что слышали звуки стрельбы. По их словам, несколько человек в камуфляже пытались вытащить водителя из салона. Он выходить наотрез отказывался, тогда оперативникам пришлось выламывать тонированные стекла. Движение по улице ограничили на несколько часов.
В полиции URA.RU опровергли сведения о выстрелах. Силовики задержали мужчину в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ). Его личность в ведомстве не раскрывают.
По данным агентства, автомобиль записан на местную предпринимательницу Ирину Г. Предположительно, в машине был ее супруг. Она в жесткой форме отказалась от общения с корреспондентом URA.RU. Другому журналисту агентства она пояснила, что «у нее все в порядке, как и с ее Mercedes». Согласно открытым данным в Сети, женщина занимается розничной торговлей.
Из-за инцидента на улице Щербакова было перекрыто несколько перекрестков
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В ночь на 14 сентября в Екатеринбурге задержали водителя черного Mercedes S-класса. Очевидцы сообщали, что слышали стрельбу на улице Щербакова, где проходила силовая операция. Позже выяснилось, что мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. URA.RU собрало, что известно о ночной операции. Первые сообщения о захвате элитного автомобиля появились в соцсетях около 22 часов. Горожане, ставшие очевидцами операции, сообщали, что слышали звуки стрельбы. По их словам, несколько человек в камуфляже пытались вытащить водителя из салона. Он выходить наотрез отказывался, тогда оперативникам пришлось выламывать тонированные стекла. Движение по улице ограничили на несколько часов. В полиции URA.RU опровергли сведения о выстрелах. Силовики задержали мужчину в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ). Его личность в ведомстве не раскрывают. По данным агентства, автомобиль записан на местную предпринимательницу Ирину Г. Предположительно, в машине был ее супруг. Она в жесткой форме отказалась от общения с корреспондентом URA.RU. Другому журналисту агентства она пояснила, что «у нее все в порядке, как и с ее Mercedes». Согласно открытым данным в Сети, женщина занимается розничной торговлей.