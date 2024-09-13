Лидер свердловской КПРФ начал подготовку к выборам-2026 с протеста в вотчине УГМК. Фото, видео

В Ревде прошел протест против переноса памятника Ленину

14 сентября 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Сейчас во фракции КПРФ в заксо, которую возглавляет Александр Ивачев, девять депутатов Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский обком КПРФ под руководством вице-спикера заксобрания Александра Ивачева начал масштабную пиар-кампанию, готовясь к выборам 2026 года. В Ревде, в развитие которой вкладывается «Уральская горно-металлургическая компания», прошел массовый пикет против переноса памятника Ленину из центра города. На охраняемую полицией акцию в сквере Металлургов пришли до 100 человек (больше нельзя по закону), передает корреспондент URA.RU. У участников были флаги и огромный транспарант. Они настаивали, что после реконструкции памятник Ленину должны вернуть на прежнее место — площадь Победы. Собирали подписи. «Мы знаем, что общественное мнение против переноса», — заверил Ивачев. По его словам, на площади, где памятник Ленину стоял с 1967 года, решили установить фонтан. «Вчера (13 сентября — прим. ред.) состоялось заседание комиссии ФАС, которая установила нарушение мэрией Ревды двух статей. Было проговорено, что в контракте установлено только одно место реставрации памятника Ленину — площадь Победы», — добавил депутат. Сотрудники МВД протесту не мешали Фото: Илья Московец © URA.RU Манипулируя, он также заявил, что демонтаж противоречит интересам государства, и сделал отсылку к лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру и президенту Украины Владимиру Зеленскому: «Много людей, которые боролись с памятниками Ленину. И Гитлер был, и Зеленский есть. Если кто-то из Ревды хочет встать в этот ряд, пускай это делают». Пикет продлился около часа. Потом Ивачев долго и эмоционально спорил с теми, кого он и его соратники назвали «проплаченными провокаторами», — то есть сторонниками демонтажа. Он состоялся в начале августа, на работы ушло два дня. Изначально предполагалось, что к середине октября после реставрации монумент появится там, где и был. Но позднее стало известно, что власти рассматривают перенос памятника в Ленинский сквер. Ивачев подхватил тему 23 августа, направив мэру Татьяне Клепиковой запрос с просьбой разъяснить ситуацию. Она ответила, что «предложение о переносе памятника Ленину и завершении реконструкции площади Победы за счет собственных средств поступило от местных предпринимателей и предприятий». При этом Клепикова подчеркнула, что окончательного решения нет. Источник URA.RU, близкий к региональной власти, со ссылкой на Клепикову утверждает, что в действительности она обсуждала с Ивачевым ситуацию еще несколько месяцев назад, и тот якобы не высказывался против. Сам Ивачев это опровергает. Политик пояснил корреспонденту, что созванивался с Клепиковой лишь после того, как памятник демонтировали и увезли в мастерскую, — чтобы спросить, что будет дальше. «Она ответила, что не знает», — поделился Ивачев. Клепикова для комментариев недоступна. КПРФ настаивает на проведении референдума, в конце августа соответствующие документы были направлены в Ревдинскую территориальную избирательную комиссию. На акцию вышли в основном люди зрелого возраста Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский обком КПРФ под руководством вице-спикера заксобрания Александра Ивачева начал масштабную пиар-кампанию, готовясь к выборам 2026 года. В Ревде, в развитие которой вкладывается «Уральская горно-металлургическая компания», прошел массовый пикет против переноса памятника Ленину из центра города. На охраняемую полицией акцию в сквере Металлургов пришли до 100 человек (больше нельзя по закону), передает корреспондент URA.RU. У участников были флаги и огромный транспарант. Они настаивали, что после реконструкции памятник Ленину должны вернуть на прежнее место — площадь Победы. Собирали подписи. «Мы знаем, что общественное мнение против переноса», — заверил Ивачев. По его словам, на площади, где памятник Ленину стоял с 1967 года, решили установить фонтан. «Вчера (13 сентября — прим. ред.) состоялось заседание комиссии ФАС, которая установила нарушение мэрией Ревды двух статей. Было проговорено, что в контракте установлено только одно место реставрации памятника Ленину — площадь Победы», — добавил депутат. Манипулируя, он также заявил, что демонтаж противоречит интересам государства, и сделал отсылку к лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру и президенту Украины Владимиру Зеленскому: «Много людей, которые боролись с памятниками Ленину. И Гитлер был, и Зеленский есть. Если кто-то из Ревды хочет встать в этот ряд, пускай это делают». Пикет продлился около часа. Потом Ивачев долго и эмоционально спорил с теми, кого он и его соратники назвали «проплаченными провокаторами», — то есть сторонниками демонтажа. Он состоялся в начале августа, на работы ушло два дня. Изначально предполагалось, что к середине октября после реставрации монумент появится там, где и был. Но позднее стало известно, что власти рассматривают перенос памятника в Ленинский сквер. Ивачев подхватил тему 23 августа, направив мэру Татьяне Клепиковой запрос с просьбой разъяснить ситуацию. Она ответила, что «предложение о переносе памятника Ленину и завершении реконструкции площади Победы за счет собственных средств поступило от местных предпринимателей и предприятий». При этом Клепикова подчеркнула, что окончательного решения нет. Источник URA.RU, близкий к региональной власти, со ссылкой на Клепикову утверждает, что в действительности она обсуждала с Ивачевым ситуацию еще несколько месяцев назад, и тот якобы не высказывался против. Сам Ивачев это опровергает. Политик пояснил корреспонденту, что созванивался с Клепиковой лишь после того, как памятник демонтировали и увезли в мастерскую, — чтобы спросить, что будет дальше. «Она ответила, что не знает», — поделился Ивачев. Клепикова для комментариев недоступна. КПРФ настаивает на проведении референдума, в конце августа соответствующие документы были направлены в Ревдинскую территориальную избирательную комиссию.