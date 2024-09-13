13 сентября 2024

Двое челябинцев, угрожая ножом, украли у пенсионерки золотые украшения

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Парни угрожали женщине ножом (архивное фото)
Парни угрожали женщине ножом (архивное фото) Фото:

Полиция Челябинска задержала двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на пожилую женщину. Злоумышленники угрожали 87-летней женщине ножом и похитили у неё золотые украшения и денежные средства, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

«Двое парней проникли на территорию садового участка потерпевшей и, угрожая ей ножом, похитили золотые серьги и семь тысяч рублей, после чего скрылись. Информация об этом поступила в отдел полиции „Курчатовский“ УМВД России по городу Челябинску», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Оперативники в тесном взаимодействии с районными полицейскими оперативно установили личности преступников и маршрут их отхода с места преступления. Задержанными оказались двое челябинцев 30-ти и 37-ми лет. Оба ранее неоднократно судимые за различные преступления. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о разбое, им грозит до 12 лет лишения свободы.

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Полиция Челябинска задержала двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на пожилую женщину. Злоумышленники угрожали 87-летней женщине ножом и похитили у неё золотые украшения и денежные средства, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Двое парней проникли на территорию садового участка потерпевшей и, угрожая ей ножом, похитили золотые серьги и семь тысяч рублей, после чего скрылись. Информация об этом поступила в отдел полиции „Курчатовский“ УМВД России по городу Челябинску», — сообщили в пресс-службе ведомства. Оперативники в тесном взаимодействии с районными полицейскими оперативно установили личности преступников и маршрут их отхода с места преступления. Задержанными оказались двое челябинцев 30-ти и 37-ми лет. Оба ранее неоднократно судимые за различные преступления. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о разбое, им грозит до 12 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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