МО РФ: освобожденные Киевом российские солдаты находятся в Беларуси

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Военные вскоре будут отправлены в Россию, заявили в Минобороны РФ
Военные вскоре будут отправлены в Россию, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Освобожденные из украинского плена российские солдаты находятся в Беларуси, где им оказывается необходимая помощь. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что военным оказывается медицинская и психологическая поддержка.

Также освобожденным предоставляется возможность связаться с родственниками. Все они будут отправлены в Россию для лечения и реабилитации в учреждениях, подчиненных Минобороны.

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Освобожденные из украинского плена российские солдаты находятся в Беларуси, где им оказывается необходимая помощь. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что военным оказывается медицинская и психологическая поддержка. Также освобожденным предоставляется возможность связаться с родственниками. Все они будут отправлены в Россию для лечения и реабилитации в учреждениях, подчиненных Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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