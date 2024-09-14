МО РФ: освобожденные Киевом российские солдаты находятся в Беларуси

Военные вскоре будут отправлены в Россию, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Освобожденные из украинского плена российские солдаты находятся в Беларуси, где им оказывается необходимая помощь. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что военным оказывается медицинская и психологическая поддержка.
Также освобожденным предоставляется возможность связаться с родственниками. Все они будут отправлены в Россию для лечения и реабилитации в учреждениях, подчиненных Минобороны.
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