Пленных привезли на автобусе
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Военнослужащие, призванные из Курганской области, вернулись на Родину из украинского плена. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Алена Лопатина.
«В списке на обмен из украинского плена есть курганцы», — рассказала Лопатина. Она добавила, что не будет сообщать подробности обмена.
Минобороны РФ опубликовало кадры возвращения 103 российских военнослужащих из украинского плена. Все они были захвачены в Курской области, уточнили в ведомстве.
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