13 сентября 2024

Курганцы вернулись из украинского плена. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленных привезли на автобусе
Пленных привезли на автобусе Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Военнослужащие, призванные из Курганской области, вернулись на Родину из украинского плена. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Алена Лопатина.

«В списке на обмен из украинского плена есть курганцы», — рассказала Лопатина. Она добавила, что не будет сообщать подробности обмена.

Минобороны РФ опубликовало кадры возвращения 103 российских военнослужащих из украинского плена. Все они были захвачены в Курской области, уточнили в ведомстве. 

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Военнослужащие, призванные из Курганской области, вернулись на Родину из украинского плена. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Алена Лопатина. «В списке на обмен из украинского плена есть курганцы», — рассказала Лопатина. Она добавила, что не будет сообщать подробности обмена. Минобороны РФ опубликовало кадры возвращения 103 российских военнослужащих из украинского плена. Все они были захвачены в Курской области, уточнили в ведомстве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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