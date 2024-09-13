13 сентября 2024

Спрос на услуги по консервации загородных домов резко вырос в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на услугу по консервации дачи вырос на 154% в Челябинске (архивное фото)
Спрос на услугу по консервации дачи вырос на 154% в Челябинске (архивное фото) Фото:

Спрос на услуги по подготовке загородных домов к зиме в Челябинске значительно возрос. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».

«Мы видим огромный рост спроса на услуги по консервации загородной недвижимости и обслуживанию систем водоснабжения — на 154% [по сравнению с прошлым годом]. Это связано с увеличением числа частных домов и желанием владельцев подготовить их к зиме», — отмечает представитель сервиса.

За первые шесть месяцев 2024 года зарегистрировано более 220 тысяч частных домов, что на 38 тысяч больше, чем в аналогичный период предыдущего года, говорится в данных Росреестра. Консервация недвижимости особенно важна при отключении отопления или его отсутствии, так как зимой летние дома сложно прогреть до комфортного состояния, отмечают специалисты.

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Спрос на услуги по подготовке загородных домов к зиме в Челябинске значительно возрос. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Услуги». «Мы видим огромный рост спроса на услуги по консервации загородной недвижимости и обслуживанию систем водоснабжения — на 154% [по сравнению с прошлым годом]. Это связано с увеличением числа частных домов и желанием владельцев подготовить их к зиме», — отмечает представитель сервиса. За первые шесть месяцев 2024 года зарегистрировано более 220 тысяч частных домов, что на 38 тысяч больше, чем в аналогичный период предыдущего года, говорится в данных Росреестра. Консервация недвижимости особенно важна при отключении отопления или его отсутствии, так как зимой летние дома сложно прогреть до комфортного состояния, отмечают специалисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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