Спрос на услуги по консервации загородных домов резко вырос в Челябинске

Спрос на услуги по подготовке загородных домов к зиме в Челябинске значительно возрос. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».
«Мы видим огромный рост спроса на услуги по консервации загородной недвижимости и обслуживанию систем водоснабжения — на 154% [по сравнению с прошлым годом]. Это связано с увеличением числа частных домов и желанием владельцев подготовить их к зиме», — отмечает представитель сервиса.
За первые шесть месяцев 2024 года зарегистрировано более 220 тысяч частных домов, что на 38 тысяч больше, чем в аналогичный период предыдущего года, говорится в данных Росреестра. Консервация недвижимости особенно важна при отключении отопления или его отсутствии, так как зимой летние дома сложно прогреть до комфортного состояния, отмечают специалисты.
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