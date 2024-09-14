Под Екатеринбургом продают элитный коттедж с колоннами за 200 млн рублей. Фото

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Здание бывшего клуба "Gold". Екатеринбург, колонны, советская архитектура
Колонны являются частью декора перед главным входом в коттедж (архивное фото) Фото:

В коттеджном поселке Карасьеозерский под Екатеринбургом продают элитный дом за 200 миллионов рублей. Перед главным входом стоят колонны из гранита. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Абсолютно уникальная возможность стать собственником великолепного дома площадью 838,3 квадратных метра. Конструкция дома — кирпич, перекрытия из железобетонного монолита. Фасад отделан декоративной штукатуркой, прекрасно смотрится входная группа, где использован гранит. Этот натуральный камень мы видим по всему периметру дома — это впечатляющее экстерьерное решение с закрытым монтажом дождеприемного колодца, впоследствии сообщающегося с ливневой канализацией», — говорится в объявлении.

По словам продавца, дом имеет многоскатную крышу, монолитные лестничные марши, окна с изумрудным напылением, собственную электросеть мощностью 70 киловатт (центральная сеть имеет 30 кВт) и центральное водоснабжение со своей скважиной около 50 метров. При строительстве использовался бетонный раствор М400. Толщина арматуры 18 миллиметров. Также имеется зона отдыха и СПА, отапливаемый гараж на два автомобиля. Дом готов под ключ на 80%, в проекте еще находится двухуровневый зимний сад.

Дом находится в элитном коттеджном поселке
Дом находится в элитном коттеджном поселке
Фото:
Прямо на входе стоят декоративные колонны из гранита
Прямо на входе стоят декоративные колонны из гранита
Фото:
У коттеджа большая дворовая территория
У коттеджа большая дворовая территория
Дом готов под ключ лишь на 80%
Дом готов под ключ лишь на 80%
Коттедж имеет свое центральное водоснабжение
Коттедж имеет свое центральное водоснабжение

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В коттеджном поселке Карасьеозерский под Екатеринбургом продают элитный дом за 200 миллионов рублей. Перед главным входом стоят колонны из гранита. Объявление появилось на сайте «Авито». «Абсолютно уникальная возможность стать собственником великолепного дома площадью 838,3 квадратных метра. Конструкция дома — кирпич, перекрытия из железобетонного монолита. Фасад отделан декоративной штукатуркой, прекрасно смотрится входная группа, где использован гранит. Этот натуральный камень мы видим по всему периметру дома — это впечатляющее экстерьерное решение с закрытым монтажом дождеприемного колодца, впоследствии сообщающегося с ливневой канализацией», — говорится в объявлении. По словам продавца, дом имеет многоскатную крышу, монолитные лестничные марши, окна с изумрудным напылением, собственную электросеть мощностью 70 киловатт (центральная сеть имеет 30 кВт) и центральное водоснабжение со своей скважиной около 50 метров. При строительстве использовался бетонный раствор М400. Толщина арматуры 18 миллиметров. Также имеется зона отдыха и СПА, отапливаемый гараж на два автомобиля. Дом готов под ключ на 80%, в проекте еще находится двухуровневый зимний сад.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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