Под Екатеринбургом продают элитный коттедж с колоннами за 200 млн рублей. Фото

14 сентября 2024 в 21:07 Размер текста - 17 +

Колонны являются частью декора перед главным входом в коттедж (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В коттеджном поселке Карасьеозерский под Екатеринбургом продают элитный дом за 200 миллионов рублей. Перед главным входом стоят колонны из гранита. Объявление появилось на сайте «Авито». «Абсолютно уникальная возможность стать собственником великолепного дома площадью 838,3 квадратных метра. Конструкция дома — кирпич, перекрытия из железобетонного монолита. Фасад отделан декоративной штукатуркой, прекрасно смотрится входная группа, где использован гранит. Этот натуральный камень мы видим по всему периметру дома — это впечатляющее экстерьерное решение с закрытым монтажом дождеприемного колодца, впоследствии сообщающегося с ливневой канализацией», — говорится в объявлении. По словам продавца, дом имеет многоскатную крышу, монолитные лестничные марши, окна с изумрудным напылением, собственную электросеть мощностью 70 киловатт (центральная сеть имеет 30 кВт) и центральное водоснабжение со своей скважиной около 50 метров. При строительстве использовался бетонный раствор М400. Толщина арматуры 18 миллиметров. Также имеется зона отдыха и СПА, отапливаемый гараж на два автомобиля. Дом готов под ключ на 80%, в проекте еще находится двухуровневый зимний сад. Дом находится в элитном коттеджном поселке Фото: сайт «Авито», https://www.avito.ru/ekaterinburg/doma_dachi_kottedzhi/dom_8383_m_na_uchastke_14_sot._4015100579 Прямо на входе стоят декоративные колонны из гранита Фото: сайт «Авито», https://www.avito.ru/ekaterinburg/doma_dachi_kottedzhi/dom_8383_m_na_uchastke_14_sot._4015100579 У коттеджа большая дворовая территория сайт «Авито», https://www.avito.ru/ekaterinburg/doma_dachi_kottedzhi/dom_8383_m_na_uchastke_14_sot._4015100579 Дом готов под ключ лишь на 80% сайт «Авито», https://www.avito.ru/ekaterinburg/doma_dachi_kottedzhi/dom_8383_m_na_uchastke_14_sot._4015100579 Коттедж имеет свое центральное водоснабжение сайт «Авито», https://www.avito.ru/ekaterinburg/doma_dachi_kottedzhi/dom_8383_m_na_uchastke_14_sot._4015100579 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В коттеджном поселке Карасьеозерский под Екатеринбургом продают элитный дом за 200 миллионов рублей. Перед главным входом стоят колонны из гранита. Объявление появилось на сайте «Авито». «Абсолютно уникальная возможность стать собственником великолепного дома площадью 838,3 квадратных метра. Конструкция дома — кирпич, перекрытия из железобетонного монолита. Фасад отделан декоративной штукатуркой, прекрасно смотрится входная группа, где использован гранит. Этот натуральный камень мы видим по всему периметру дома — это впечатляющее экстерьерное решение с закрытым монтажом дождеприемного колодца, впоследствии сообщающегося с ливневой канализацией», — говорится в объявлении. По словам продавца, дом имеет многоскатную крышу, монолитные лестничные марши, окна с изумрудным напылением, собственную электросеть мощностью 70 киловатт (центральная сеть имеет 30 кВт) и центральное водоснабжение со своей скважиной около 50 метров. При строительстве использовался бетонный раствор М400. Толщина арматуры 18 миллиметров. Также имеется зона отдыха и СПА, отапливаемый гараж на два автомобиля. Дом готов под ключ на 80%, в проекте еще находится двухуровневый зимний сад.