В Киеве подвели итоги вторжения в Курскую область: главное о СВО 14 сентября

Украинский лидер Владимир Зеленский дал оценку вторжению ВСУ в Курскую область, назвав его «оправдавшим все ожидания». Одновременно с этим Украина обратилась к Западу с просьбой о разрешении на удары по ключевым объектам в РФ. Также состоялся обмен пленными, в результате которого 103 российских военнослужащих вернулись на Родину. Главные события спецоперации к вечеру 14 сентября — в материале URA.RU.
Зеленский остался доволен вторжением в Курскую область
Владимир Зеленский заявил, что вторжение украинских войск в Курскую область якобы «достигло поставленных целей, замедлив продвижение российских войск». Он высказал это мнение на конференции в Киеве, подчеркнув, что результаты операции соответствуют ожиданиям. Ранее представители России неоднократно рассказывались о больших потерях в рядах украинской армии и поступательном вытеснении ВСУ с территории региона.
Украина попросила разрешение на удары по РФ
Украина обратилась к США и Великобритании с просьбой разрешить удары по определенным объектам в России, включая командные пункты, склады топлива и места сосредоточения войск. Сообщается, что Киев хотел использовать ракеты ATACMS, однако Пентагон сообщил, что большинство целей вне досягаемости этих ракет.
В России вернулись 103 солдата, освобожденных из украинского плена
В Россию вернулись 103 военнослужащих, взятых в плен в Курской области, благодаря переговорам с Украиной, сообщает Минобороны РФ. Освобожденные военнослужащие сейчас находятся в Беларуси, где получают медицинскую помощь и могут связаться с родными. Их возвращение в Россию для лечения и реабилитации запланировано позже, сроки не уточняются. Посредниками в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.
Мирная жительница погибла при обстреле Безлюдовки со стороны ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Безлюдовка погибла мирная жительница. Кроме того, в восьми домах выбиты окна, повреждены крыши, заборы и автомобиль. Также в поселке Маслова Пристань загорелись гаражи, их тушат спасатели, лесопожарный центр и жители.
Над Черным морем уничтожен беспилотник ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Черным морем. По информации ведомства, попытка атаки БПЛА на объекты России была пресечена около 17:30 по московскому времени с помощью дежурных средств ПВО.
ВС РФ отразили наступление ВСУ и укрепляют свои позиции в районе Купянска
Российские военнослужащие отбросили украинских военных к Оскольскому водохранилищу и укрепляют свои позиции в районе Купянска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. ВСУ планируют использовать водоем как защиту. Он отметил, что теперь необходимо подтягивать фланги и укрепляться, чтобы избежать разбития группировки.
Освобождено Желанное Первое
Российские военные установили контроль над населенным пунктом Желанное Первое в Донецкой Народной Республике. Этого удалось достигнуть благодаря активным действиям на фронте, сообщили в Минобороны РФ.
Отражены попытки ВСУ прорваться в Курскую область
Министерство обороны России сообщает, что за последние сутки украинские войска пытались контратаковать российские позиции в Курской области и прорваться через границу. ВСУ совершили пять попыток наступления в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое. Все атаки были успешно отражены с поддержкой авиации и артиллерии, в результате чего противник потерял до 40 человек, а также два танка, БТР, пять бронемашин, автомобиль и инженерную машину.
ВСУ ударили по трассе в Шебекино
ВСУ нанесли удар по трассе Шебекино-Белгород в Белгородской области. В результате этого одна машина сгорела, другая повреждена осколками. В результате атаки пострадали три человека: двое мужчин с осколочными ранениями, женщина с минно-взрывной травмой и контузией. Уточняется, что удар пришелся на оживленный участок дороги, где в основном проезжают гражданские автомобили, передает Пятый канал.
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