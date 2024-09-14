14 сентября 2024
13 сентября 2024

На тюменских остановках заметили ревизоров

Инспекторы Тюменьгортранса начали дежурить на остановочных пунктах
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверяющие фиксируют время прибытия и заполняемость салона автобуса Фото:

На остановках общественного транспорта в Тюмени заметили проверяющих. Об этом URA.RU рассказали горожане.

«Двух инспекторов с планшетами заметили на остановке в сторону Мыса. Когда наш автобус подъехал, одна из проверяющих зафиксировала время прибытия и наполняемость салона», — сообщили читатели агентства. Они отметили, что инспекторы дежурили вечером, в час пик.

В мэрии Тюмени подтвердили информацию о ревизорах. «Работники МКУ „Тюменьгортранс“ (инспекторы диспетчерской службы учреждения) изучают пассажиропоток по поручению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. Работают как на остановочных пунктах маршрутной сети города, так и внутри маршрутных транспортных средств. Информация о результатах изучения пассажиропотока анализируется и направляется в адрес заказчика пассажирских перевозок», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что жители микрорайона Мыс пожаловались на переполненные автобусы. По этому факту прокуратура поручила администрации города провести проверку.

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На остановках общественного транспорта в Тюмени заметили проверяющих. Об этом URA.RU рассказали горожане. «Двух инспекторов с планшетами заметили на остановке в сторону Мыса. Когда наш автобус подъехал, одна из проверяющих зафиксировала время прибытия и наполняемость салона», — сообщили читатели агентства. Они отметили, что инспекторы дежурили вечером, в час пик. В мэрии Тюмени подтвердили информацию о ревизорах. «Работники МКУ „Тюменьгортранс“ (инспекторы диспетчерской службы учреждения) изучают пассажиропоток по поручению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. Работают как на остановочных пунктах маршрутной сети города, так и внутри маршрутных транспортных средств. Информация о результатах изучения пассажиропотока анализируется и направляется в адрес заказчика пассажирских перевозок», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что жители микрорайона Мыс пожаловались на переполненные автобусы. По этому факту прокуратура поручила администрации города провести проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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