На тюменских остановках заметили ревизоров

На остановках общественного транспорта в Тюмени заметили проверяющих. Об этом URA.RU рассказали горожане.
«Двух инспекторов с планшетами заметили на остановке в сторону Мыса. Когда наш автобус подъехал, одна из проверяющих зафиксировала время прибытия и наполняемость салона», — сообщили читатели агентства. Они отметили, что инспекторы дежурили вечером, в час пик.
В мэрии Тюмени подтвердили информацию о ревизорах. «Работники МКУ „Тюменьгортранс“ (инспекторы диспетчерской службы учреждения) изучают пассажиропоток по поручению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. Работают как на остановочных пунктах маршрутной сети города, так и внутри маршрутных транспортных средств. Информация о результатах изучения пассажиропотока анализируется и направляется в адрес заказчика пассажирских перевозок», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что жители микрорайона Мыс пожаловались на переполненные автобусы. По этому факту прокуратура поручила администрации города провести проверку.
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На остановках общественного транспорта в Тюмени заметили проверяющих. Об этом URA.RU рассказали горожане. «Двух инспекторов с планшетами заметили на остановке в сторону Мыса. Когда наш автобус подъехал, одна из проверяющих зафиксировала время прибытия и наполняемость салона», — сообщили читатели агентства. Они отметили, что инспекторы дежурили вечером, в час пик. В мэрии Тюмени подтвердили информацию о ревизорах. «Работники МКУ „Тюменьгортранс“ (инспекторы диспетчерской службы учреждения) изучают пассажиропоток по поручению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. Работают как на остановочных пунктах маршрутной сети города, так и внутри маршрутных транспортных средств. Информация о результатах изучения пассажиропотока анализируется и направляется в адрес заказчика пассажирских перевозок», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что жители микрорайона Мыс пожаловались на переполненные автобусы. По этому факту прокуратура поручила администрации города провести проверку.