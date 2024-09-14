На тюменских остановках заметили ревизоров

Инспекторы Тюменьгортранса начали дежурить на остановочных пунктах

15 сентября 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Проверяющие фиксируют время прибытия и заполняемость салона автобуса Фото: Денис Моргунов © URA.RU На остановках общественного транспорта в Тюмени заметили проверяющих. Об этом URA.RU рассказали горожане. «Двух инспекторов с планшетами заметили на остановке в сторону Мыса. Когда наш автобус подъехал, одна из проверяющих зафиксировала время прибытия и наполняемость салона», — сообщили читатели агентства. Они отметили, что инспекторы дежурили вечером, в час пик. В мэрии Тюмени подтвердили информацию о ревизорах. «Работники МКУ „Тюменьгортранс“ (инспекторы диспетчерской службы учреждения) изучают пассажиропоток по поручению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. Работают как на остановочных пунктах маршрутной сети города, так и внутри маршрутных транспортных средств. Информация о результатах изучения пассажиропотока анализируется и направляется в адрес заказчика пассажирских перевозок», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что жители микрорайона Мыс пожаловались на переполненные автобусы. По этому факту прокуратура поручила администрации города провести проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На остановках общественного транспорта в Тюмени заметили проверяющих. Об этом URA.RU рассказали горожане. «Двух инспекторов с планшетами заметили на остановке в сторону Мыса. Когда наш автобус подъехал, одна из проверяющих зафиксировала время прибытия и наполняемость салона», — сообщили читатели агентства. Они отметили, что инспекторы дежурили вечером, в час пик. В мэрии Тюмени подтвердили информацию о ревизорах. «Работники МКУ „Тюменьгортранс“ (инспекторы диспетчерской службы учреждения) изучают пассажиропоток по поручению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. Работают как на остановочных пунктах маршрутной сети города, так и внутри маршрутных транспортных средств. Информация о результатах изучения пассажиропотока анализируется и направляется в адрес заказчика пассажирских перевозок», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что жители микрорайона Мыс пожаловались на переполненные автобусы. По этому факту прокуратура поручила администрации города провести проверку.