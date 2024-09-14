Свердловский фельдшер выстрелил в соседа из ружья, а затем попытался его спасти

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Конфликт закончился стрельбой (архивное фото)
Конфликт закончился стрельбой (архивное фото) Фото:

В Нижних Сергах Свердловской области фельдшер скорой помощи выстрелил из ружья в соседа. По словам очевидца, конфликт произошел из-за громкой музыки. Медик, поняв, что пострадавший умирает, попытался оказать помощь, но все попытки были тщетны.

«Фельдшер хотел выстрелить в ногу, но попал в пах, в бедренную артерию. Начал сам оказывать помощь, но безрезультатно», — пояснил источник портала E1.RU.

Информацию о случившемся URA.RU подтвердили в региональном управлении СКР. В ведомстве возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Следователи отметили, что не располагают информацией о громкой музыке. В полиции рассказали, что подозреваемому в содеянном 32 года, он — местный житель.

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В Нижних Сергах Свердловской области фельдшер скорой помощи выстрелил из ружья в соседа. По словам очевидца, конфликт произошел из-за громкой музыки. Медик, поняв, что пострадавший умирает, попытался оказать помощь, но все попытки были тщетны. «Фельдшер хотел выстрелить в ногу, но попал в пах, в бедренную артерию. Начал сам оказывать помощь, но безрезультатно», — пояснил источник портала E1.RU. Информацию о случившемся URA.RU подтвердили в региональном управлении СКР. В ведомстве возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Следователи отметили, что не располагают информацией о громкой музыке. В полиции рассказали, что подозреваемому в содеянном 32 года, он — местный житель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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