Свердловский фельдшер выстрелил в соседа из ружья, а затем попытался его спасти

В Нижних Сергах Свердловской области фельдшер скорой помощи выстрелил из ружья в соседа. По словам очевидца, конфликт произошел из-за громкой музыки. Медик, поняв, что пострадавший умирает, попытался оказать помощь, но все попытки были тщетны.
«Фельдшер хотел выстрелить в ногу, но попал в пах, в бедренную артерию. Начал сам оказывать помощь, но безрезультатно», — пояснил источник портала E1.RU.
Информацию о случившемся URA.RU подтвердили в региональном управлении СКР. В ведомстве возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Следователи отметили, что не располагают информацией о громкой музыке. В полиции рассказали, что подозреваемому в содеянном 32 года, он — местный житель.
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