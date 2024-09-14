В деле бывшего зама Шойгу Иванова появилось премиальное жилище возле Кремля

В ходе следственных мероприятий по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова были найдены апартаменты в историческом особняке, расположенном возле Кремля. Об этом сообщили СМИ и подчеркнули, что имущество принадлежит предпринимателю Сергею Бородину.
«В ходе следствия по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова были обнаружены 200-метровые апартаменты предпринимателя Сергея Бородина, расположенные в историческом особняке возле Кремля... Стоимость апартаментов оценивается в 250 миллионов рублей», — сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Ранее трое свидетелей подтвердили в суде причастность Иванова к коррупционным преступлениям. Суд отметил, что свидетельские показания подтверждают вину третьего фигуранта дела, Александра Фомина, в даче взятки. Бывший замглавы Минобороны РФ не признает вину.
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