В деле бывшего зама Шойгу Иванова появилось премиальное жилище возле Кремля

В деле бывшего зама Шойгу Иванова появились апартаменты возле Кремля за 250 млн
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О дорогом имуществе в деле Иванова стало известно из судебных документов
О дорогом имуществе в деле Иванова стало известно из судебных документов Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

В ходе следственных мероприятий по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова были найдены апартаменты в историческом особняке, расположенном возле Кремля. Об этом сообщили СМИ и подчеркнули, что имущество принадлежит предпринимателю Сергею Бородину.

«В ходе следствия по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова были обнаружены 200-метровые апартаменты предпринимателя Сергея Бородина, расположенные в историческом особняке возле Кремля... Стоимость апартаментов оценивается в 250 миллионов рублей», — сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Ранее трое свидетелей подтвердили в суде причастность Иванова к коррупционным преступлениям. Суд отметил, что свидетельские показания подтверждают вину третьего фигуранта дела, Александра Фомина, в даче взятки. Бывший замглавы Минобороны РФ не признает вину.

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В ходе следственных мероприятий по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова были найдены апартаменты в историческом особняке, расположенном возле Кремля. Об этом сообщили СМИ и подчеркнули, что имущество принадлежит предпринимателю Сергею Бородину. «В ходе следствия по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова были обнаружены 200-метровые апартаменты предпринимателя Сергея Бородина, расположенные в историческом особняке возле Кремля... Стоимость апартаментов оценивается в 250 миллионов рублей», — сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Ранее трое свидетелей подтвердили в суде причастность Иванова к коррупционным преступлениям. Суд отметил, что свидетельские показания подтверждают вину третьего фигуранта дела, Александра Фомина, в даче взятки. Бывший замглавы Минобороны РФ не признает вину.
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