14 сентября 2024
13 сентября 2024

В Челябинске приземлился самолет с мертвым мужчиной

На борту самолета S7 в Челябинске скончался пассажир
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча чемпионов параолимпиады во Франции в аэропорту Курчатов. Челябинск, аэропорт, внутренние авиалинии, аэропорт игорь курчатов
В челябинском аэропорту констатировали смерть пассажира из Новосибирска Фото:

На борту самолета авиакомпании S7, следовавшего рейсом «Новосибирск — Челябинск», скончался 64-летний мужчина. Предполагаемая причина смерти — инфаркт.

«Сообщение о том, что на борту приземлившегося самолета находится пассажир без признаков жизни, поступило в линейный отдел полиции в аэропорту Челябинска в 16:20», — цитирует 74.ру Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. По прибытии в аэропорт Челябинска медики констатировали смерть пассажира.

Для подробного комментария корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ведомства. Ожидается ответ.

Как сообщало URA.RU ранее, на борту самолета, летевшего из Москвы в Екатеринбург, резко стало плохо 25-летней пассажирке. Ей пытался помочь экипаж, однако по прибытии рейса врачи зафиксировали смерть.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На борту самолета авиакомпании S7, следовавшего рейсом «Новосибирск — Челябинск», скончался 64-летний мужчина. Предполагаемая причина смерти — инфаркт. «Сообщение о том, что на борту приземлившегося самолета находится пассажир без признаков жизни, поступило в линейный отдел полиции в аэропорту Челябинска в 16:20», — цитирует 74.ру Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. По прибытии в аэропорт Челябинска медики констатировали смерть пассажира. Для подробного комментария корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ведомства. Ожидается ответ. Как сообщало URA.RU ранее, на борту самолета, летевшего из Москвы в Екатеринбург, резко стало плохо 25-летней пассажирке. Ей пытался помочь экипаж, однако по прибытии рейса врачи зафиксировали смерть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...