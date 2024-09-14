В Челябинске приземлился самолет с мертвым мужчиной

На борту самолета авиакомпании S7, следовавшего рейсом «Новосибирск — Челябинск», скончался 64-летний мужчина. Предполагаемая причина смерти — инфаркт.
«Сообщение о том, что на борту приземлившегося самолета находится пассажир без признаков жизни, поступило в линейный отдел полиции в аэропорту Челябинска в 16:20», — цитирует 74.ру Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. По прибытии в аэропорт Челябинска медики констатировали смерть пассажира.
Для подробного комментария корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ведомства. Ожидается ответ.
Как сообщало URA.RU ранее, на борту самолета, летевшего из Москвы в Екатеринбург, резко стало плохо 25-летней пассажирке. Ей пытался помочь экипаж, однако по прибытии рейса врачи зафиксировали смерть.
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