14 сентября 2024

Под Екатеринбургом нарастили выпуск дронов, применяемых на СВО. Видео

Появились кадры с производства беспилотников «Форпост» на Урале
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие новой площадки для производства комплектующих беспилотных летательных аппаратов. Екатеринбург , бпла, беспилотник, производство
БПЛА начали производить в Свердловской области в конце прошлого десятилетия Фото:

Производство беспилотников «Форпост», широко применяемых для решения задач спецоперации на Украине, нарастили по просьбе Минобороны РФ. Об этом говорится в сюжете «Первого канала», снятом на закрытой производственной базе под Екатеринбургом.

Говоря о темпах выпуска новых машин, авторы сюжета заявили, что они выросли «в разы». «Большая дальность полета, большой радиус применения, современное радиоэлектронное оборудование позволяют выполнять поставленные задачи», — описал характеристики инженер с позывным «Доцент».

Отмечается также, что дроны делают из углепластика, способного выдерживать даже попадание пуль. Но куда важнее, что работать «Форпост» может и на высоте, недосягаемой для ПВО противника. Дроны, представляющие собой усовершенствованную версию израильского Searcher, начали производить на Урале в конце прошлого десятилетия.

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Производство беспилотников «Форпост», широко применяемых для решения задач спецоперации на Украине, нарастили по просьбе Минобороны РФ. Об этом говорится в сюжете «Первого канала», снятом на закрытой производственной базе под Екатеринбургом. Говоря о темпах выпуска новых машин, авторы сюжета заявили, что они выросли «в разы». «Большая дальность полета, большой радиус применения, современное радиоэлектронное оборудование позволяют выполнять поставленные задачи», — описал характеристики инженер с позывным «Доцент». Отмечается также, что дроны делают из углепластика, способного выдерживать даже попадание пуль. Но куда важнее, что работать «Форпост» может и на высоте, недосягаемой для ПВО противника. Дроны, представляющие собой усовершенствованную версию израильского Searcher, начали производить на Урале в конце прошлого десятилетия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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