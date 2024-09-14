Производство беспилотников «Форпост», широко применяемых для решения задач спецоперации на Украине, нарастили по просьбе Минобороны РФ. Об этом говорится в сюжете «Первого канала», снятом на закрытой производственной базе под Екатеринбургом.
Говоря о темпах выпуска новых машин, авторы сюжета заявили, что они выросли «в разы». «Большая дальность полета, большой радиус применения, современное радиоэлектронное оборудование позволяют выполнять поставленные задачи», — описал характеристики инженер с позывным «Доцент».
Отмечается также, что дроны делают из углепластика, способного выдерживать даже попадание пуль. Но куда важнее, что работать «Форпост» может и на высоте, недосягаемой для ПВО противника. Дроны, представляющие собой усовершенствованную версию израильского Searcher, начали производить на Урале в конце прошлого десятилетия.
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