Под Екатеринбургом нарастили выпуск дронов, применяемых на СВО. Видео

Появились кадры с производства беспилотников «Форпост» на Урале

15 сентября 2024 в 02:23 Размер текста - 17 +

БПЛА начали производить в Свердловской области в конце прошлого десятилетия Фото: Илья Московец © URA.RU Производство беспилотников «Форпост», широко применяемых для решения задач спецоперации на Украине, нарастили по просьбе Минобороны РФ. Об этом говорится в сюжете «Первого канала», снятом на закрытой производственной базе под Екатеринбургом. Говоря о темпах выпуска новых машин, авторы сюжета заявили, что они выросли «в разы». «Большая дальность полета, большой радиус применения, современное радиоэлектронное оборудование позволяют выполнять поставленные задачи», — описал характеристики инженер с позывным «Доцент». Отмечается также, что дроны делают из углепластика, способного выдерживать даже попадание пуль. Но куда важнее, что работать «Форпост» может и на высоте, недосягаемой для ПВО противника. Дроны, представляющие собой усовершенствованную версию израильского Searcher, начали производить на Урале в конце прошлого десятилетия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Производство беспилотников «Форпост», широко применяемых для решения задач спецоперации на Украине, нарастили по просьбе Минобороны РФ. Об этом говорится в сюжете «Первого канала», снятом на закрытой производственной базе под Екатеринбургом. Говоря о темпах выпуска новых машин, авторы сюжета заявили, что они выросли «в разы». «Большая дальность полета, большой радиус применения, современное радиоэлектронное оборудование позволяют выполнять поставленные задачи», — описал характеристики инженер с позывным «Доцент». Отмечается также, что дроны делают из углепластика, способного выдерживать даже попадание пуль. Но куда важнее, что работать «Форпост» может и на высоте, недосягаемой для ПВО противника. Дроны, представляющие собой усовершенствованную версию израильского Searcher, начали производить на Урале в конце прошлого десятилетия.