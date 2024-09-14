Буданов* пожаловался на проблемы из-за массового применения «Искандеров» ВС РФ

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) сообщил о проблемах на фронте из-за увеличения производства и атак ракетами «Искандер». Свое заявление он озвучил на конференции «Ялтинская европейская стратегия».
«Наращивание Россией производства управляемых авиабомб также представляет собой „огромную проблему для передовой“... По словам Буданова, наращивание производства ракет типа „Искандер“ привело к „массированному применению“ Россией оружия для атак на Украине», — передает слова главы ГУР агентство Reuters.
Ранее Буданов признал попытки Украины совершить покушения на президента РФ Владимира Путина. Он подчеркнул, что все из них оказались неудачными.
*Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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