Информации о пострадавших пока нет (архивное фото)
В жилом доме на ул. Металлургов, 46 в Екатеринбурге произошел мощный пожар. По словам очевидцев, с восьмого этажа якобы были слышны хлопки.
«Люди выбегали, машины отгоняли для проезда пожарных. Было два хлопка, возможно, газ», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». В комментариях написали, что по состоянию на 02.30 возгорание ликвидировали. Информации о пострадавших пока нет.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по региону. Ответ ожидается.
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