14 сентября 2024

«Было два хлопка»: в Екатеринбурге вспыхнула жилая высотка. Фото

На ВИЗе в Екатеринбурге загорелась многоэтажка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в доме № 2 на улице Союзной. Екатеринбург, дым, пожар, многоквартирный дом
Информации о пострадавших пока нет (архивное фото) Фото:

В жилом доме на ул. Металлургов, 46 в Екатеринбурге произошел мощный пожар. По словам очевидцев, с восьмого этажа якобы были слышны хлопки.

«Люди выбегали, машины отгоняли для проезда пожарных. Было два хлопка, возможно, газ», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». В комментариях написали, что по состоянию на 02.30 возгорание ликвидировали. Информации о пострадавших пока нет.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по региону. Ответ ожидается.

https://t.me/zloy_ekb/40296
Пожарные тянули к балкону лестницу
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В жилом доме на ул. Металлургов, 46 в Екатеринбурге произошел мощный пожар. По словам очевидцев, с восьмого этажа якобы были слышны хлопки. «Люди выбегали, машины отгоняли для проезда пожарных. Было два хлопка, возможно, газ», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». В комментариях написали, что по состоянию на 02.30 возгорание ликвидировали. Информации о пострадавших пока нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по региону. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...