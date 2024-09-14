14 сентября 2024

Суд установил антироссийскую пропаганду в концертах Галкина*

© Служба новостей «URA.RU»
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Артист попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года.
Артист попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. Фото:

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом по решению Минюста РФ) использует свои заграничные концерты для антироссийской пропаганды. Также артист во время выступлений распространяет недостоверные сведения о спецоперации ВС РФ, указано в судебных материалах Мосгорсуда.

«Галкин на концертах поднимает вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой РФ. Это свидетельствуют об иностранной поддержке осуществляемой административным истцом политической деятельности путем предоставления ему площадки для распространения соответствующих взглядов», — написано в решении ведомства по апелляции на признание иноагентом, передает ТАСС.

Галкин с осени 2022 года находится в списках иноагентов. По данным журналистов, сейчас он проживает в Израиле и готов отказаться от антироссийских шуток ради корпоративов в России. Источники в окружении юмориста указывают на финансовые трудности семьи, связанные с уменьшением доходов.

Артист через суд попытался добиться отмены решения о внесении в реестр иностранных агентов. Первая и вторая инстанции отклонили его прошение. Сейчас Галкин подал исковую жалобу в Верховный суд РФ.

*Максим Галкин — физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России

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Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом по решению Минюста РФ) использует свои заграничные концерты для антироссийской пропаганды. Также артист во время выступлений распространяет недостоверные сведения о спецоперации ВС РФ, указано в судебных материалах Мосгорсуда. «Галкин на концертах поднимает вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой РФ. Это свидетельствуют об иностранной поддержке осуществляемой административным истцом политической деятельности путем предоставления ему площадки для распространения соответствующих взглядов», — написано в решении ведомства по апелляции на признание иноагентом, передает ТАСС. Галкин с осени 2022 года находится в списках иноагентов. По данным журналистов, сейчас он проживает в Израиле и готов отказаться от антироссийских шуток ради корпоративов в России. Источники в окружении юмориста указывают на финансовые трудности семьи, связанные с уменьшением доходов. Артист через суд попытался добиться отмены решения о внесении в реестр иностранных агентов. Первая и вторая инстанции отклонили его прошение. Сейчас Галкин подал исковую жалобу в Верховный суд РФ. *Максим Галкин — физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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