Суд установил антироссийскую пропаганду в концертах Галкина*

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом по решению Минюста РФ) использует свои заграничные концерты для антироссийской пропаганды. Также артист во время выступлений распространяет недостоверные сведения о спецоперации ВС РФ, указано в судебных материалах Мосгорсуда.
«Галкин на концертах поднимает вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой РФ. Это свидетельствуют об иностранной поддержке осуществляемой административным истцом политической деятельности путем предоставления ему площадки для распространения соответствующих взглядов», — написано в решении ведомства по апелляции на признание иноагентом, передает ТАСС.
Галкин с осени 2022 года находится в списках иноагентов. По данным журналистов, сейчас он проживает в Израиле и готов отказаться от антироссийских шуток ради корпоративов в России. Источники в окружении юмориста указывают на финансовые трудности семьи, связанные с уменьшением доходов.
Артист через суд попытался добиться отмены решения о внесении в реестр иностранных агентов. Первая и вторая инстанции отклонили его прошение. Сейчас Галкин подал исковую жалобу в Верховный суд РФ.
*Максим Галкин — физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России
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