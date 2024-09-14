Times: дальнобойные ракеты ВСУ оказались бесполезны без данных от США

15 сентября 2024 в 08:22 Размер текста - 17 +

Ракеты Storm Shadows окажутся бесполезными для Украины без данных США, пишет Times Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британские ракеты Storm Shadows окажутся бесполезными для ВСУ без разведывательных данных США. По данным газеты Times, оружие будет перехвачено или отклонено от курса, так как РЭБ ВС РФ могут глушить GPS, с помощью которых наводятся ракеты. «Российская радиоэлектронная борьба (РЭБ) сделала GPS бесполезной. Они глушат ее. Поэтому приходится использовать другой набор данных, который принадлежит американцам», — говорится в материале. Там же отметили, что информация об этом наборе данных засекречена, но, скорее всего, она связана с возможностями картографирования местности. Ранее газета сообщала, что президент США Джо Байден не предоставит Киеву разрешения на удары дальнобойным оружием, в том числе ракетами Storm Shadow, по территории России, пока не ознакомится с «победным планом» украинского лидера Владимира Зеленского. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что снятие ограничения будет означать прямое вовлечение стран НАТО в военный конфликт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Британские ракеты Storm Shadows окажутся бесполезными для ВСУ без разведывательных данных США. По данным газеты Times, оружие будет перехвачено или отклонено от курса, так как РЭБ ВС РФ могут глушить GPS, с помощью которых наводятся ракеты. «Российская радиоэлектронная борьба (РЭБ) сделала GPS бесполезной. Они глушат ее. Поэтому приходится использовать другой набор данных, который принадлежит американцам», — говорится в материале. Там же отметили, что информация об этом наборе данных засекречена, но, скорее всего, она связана с возможностями картографирования местности. Ранее газета сообщала, что президент США Джо Байден не предоставит Киеву разрешения на удары дальнобойным оружием, в том числе ракетами Storm Shadow, по территории России, пока не ознакомится с «победным планом» украинского лидера Владимира Зеленского. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что снятие ограничения будет означать прямое вовлечение стран НАТО в военный конфликт.